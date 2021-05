Era il 2019 quando uscì nelle sale cinematografiche un film davvero accattivante. Per chi non lo avesse ancora visto ecco di quale stiamo parlando. Cliccando su questo articolo sarà possibile scoprire delle piccole anticipazioni ma, ovviamente, nessun spoiler.

Proprio come dice il titolo dell’articolo, con questo film potremmo vivere la mitica esperienza del gioco da tavola più famoso del mondo: Cluedo. Con questo gioco e con questo film, non ci sarà mai occasione di stare tranquilli. Il mistero è sempre dietro l’angolo, così come la voglia di andare sempre a fondo per scoprire la verità. Il film lo potremmo vedere nella piattaforma streaming Amazon Prime, ma il sequel sarà disponibile su quella più famosa. In arrivo su Netflix il seguito di questo incredibile film con l’aggiunta di due personaggi del mondo Marvel assolutamente da non perdere.

Cena con delitto – Knives Out 2

Ebbene sì, stiamo parlando dell’entusiasmante “Cena con delitto – Knives Out 2” famoso per la sua trama abbastanza somigliante a Cluedo. Due sono le novità riguardanti il sequel: la prima è che sarà possibile vederlo su Netflix e la seconda è che ci saranno nuovi personaggi.

L’entrata degli attori del mondo Marvel, quella degli Avengers, è un valore aggiunto. Stiamo parlando degli attori Dave Bautista (Drax dei Guardiani della Galassia) e Kathryn Hahn (Agatha Harkness di WandaVision). Un altro attore che si aggiungerà sarà Edward Norton che abbiamo imparato a conoscere grazie agli innumerevoli e bellissimi film che ha interpretato. Ricordiamo che nel primo “Cena con delitto” la presenza di Chris Evans, altra importantissima figura del mondo Marvel (Captain America), è stata rilevante.

Le riprese del film inizieranno a fine giugno e per quanto riguarda il precedente cast o la data di uscita ancora non si sa molto. Presto in arrivo su Netflix il seguito di questo incredibile film con l’aggiunta di due personaggi del mondo Marvel assolutamente da non perdere.