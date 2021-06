Dopo un anno sostanzialmente caratterizzato da un immobilismo delle quotazioni, le azioni Expert.ai potrebbero essere vicine a una forte accelerazione rialzista. Come si vede dal grafico, infatti, sono ormai otto settimanale che le quotazioni sono attaccate all’importantissimo livello in area 2,84 euro (I obiettivo di prezzo).

Che lo scenario più probabile sia quello al rialzo si evince dal segnale di acquisto scattato sullo Swing Indicator a conclusione della settimana scorsa. Qualora questo segnale dovesse essere confermato le quotazioni potrebbero partire per aggiornare i massimi storici in area 3,5 euro.

Al ribasso, invece, gli obiettivi sono quelli indicati in figura. L’obiettivo più vicino si trova in area 2,245 euro (II obiettivo di prezzo), un livello dal quale già in passato abbiamo assistito a una gamba rialzista. Qualora si dovesse decidere di entrare su questo livello è importante far scattare lo stop nel caso di chiusura settimanale inferiore al livello stesso.

Dal punto vista delle Raccomandazioni degli analisti il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 75% circa.

Le azioni Expert.ai potrebbero essere vicine a una forte accelerazione rialzista: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Expert.ai (ex Expert System) (MIL:EXSY) ha chiuso la seduta del 28 giugno a quota 2,835 euro in ribasso dello 1,05% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Approfondimento

Questa clamorosa notizia travolge le Borse e affossa banche italiane e Piazza Affari