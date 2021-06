La moda, si sa, cambia sempre, e quello che era all’ultimo grido qualche mese fa, oggi può essere considerato tremendamente vecchio stile. Ma vale anche viceversa: a volte dei capi o degli accessori che non si sono visti in circolazione per decenni possono improvvisamente ritornare di moda. O ciò che veniva considerato di cattivo gusto può diventare simbolo di raffinatezza. È quello che è successo a un modello di sandali che fino a poco tempo fa non veniva apprezzato, ma che ora torna a fare capolino nelle vetrine dei migliori negozi di moda. Vediamo che che cosa si tratta.

Questi sandali una volta considerati pacchiani stanno tornando di moda per tutte le età

Ma di quali sandali stiamo parlando? Si tratta dei sandali ‘da gladiatore’ o ‘da Antica Roma’, caratterizzati da lacci molto lunghi che possono raggiungere metà gamba o anche il ginocchio. Questi sandali una volta considerati pacchiani stanno tornando di moda per tutte le età, e sono riproposti dai negozi più chic.

Ma se non abbiamo mai indossato i sandali da gladiatore, come possiamo abbinarli in maniera armonica con il resto del nostro outfit? È molto semplice.

Come abbinarli per essere sempre all’ultimo grido

La prima regola da seguire è quella di abbinare i sandali da gladiatore a un outfit corto. Sì a minigonne, vestitini e pantaloncini. No a pantaloni lunghi, leggins o vestiti alla caviglia.

In questo modo, le nostre gambe appariranno più lunghe e slanciate, e potremo sfoggiare al meglio in nostri nuovi sandali. Per quanto riguarda il colore, cerchiamo qualcosa che si intorni alla nostra carnagione. Se abbiamo la carnagione molto chiara, meglio puntare su modelli più scuri, come il marrone e il nero. Se invece abbiamo la pelle scura, possiamo sfoggiare anche un paio di sandali da gladiatore bianchi, argentati o dorati. Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta.

Ma attenzione, l’estate porta alla ribalta anche un altro accessorio troppo spesso malignato, ma che sta finalmente tornando di moda e fa anche bene alla postura. Ecco quale.