Le calde giornate di questa estate giunta in anticipo ci fanno desiderare abiti larghi e comodi, dalla linea rilassata e dai colori vivaci e luminosi. Se non vogliamo rinunciare allo stile ma stare comode e fresche, potremmo scegliere tessuti svolazzanti e leggeri, abiti a ruota e con maniche a sbuffo o gonne lunghe dalle linee morbide e confortevoli. E soprattutto realizzati in fibre naturali come la mussola di cotone e il lino che sono traspiranti e non rilasciano cattivi odori quando sudiamo.

Sono abiti che possiamo indossare in ogni momento della giornata per essere impeccabili sempre. Questo abito chic e fluttuante è perfetto come copricostume ma diventa adatto anche per una cena romantica semplicemente cambiando gli accessori.

Una moda che arriva dagli anni 2000

Gli abiti di cui stiamo parlando esprimono una precisa scelta di stile, quello boho chic. Una moda che arriva direttamente dagli anni 2000 in cui si è affermata. Chi non è più giovanissimo ricorderà le icone di quegli anni, Kate Moss e Siena Miller che di questo stile hanno fatto una bandiera. Non è solo un modo di vestire, ma un modo di essere. Il termine boho deriva da Bohème che indica una scelta di vita anticonformista. I bohèmien sono spiriti liberi e amanti della natura. Persone che amano vivere alla giornata e non programmare la propria esistenza. Chi ama lo stile boho chic ha in genere una personalità originale e non teme il giudizio degli altri. Sceglie quello che più gli piace e ama mostrarsi per ciò che è.

Questo abito chic e fluttuante sarà il più amato dell’estate perché, morbido e leggero, ringiovanisce e sta bene a ogni donna

Il bello di questo stile è che non rispetta la moda del momento ma si ripropone ogni anno con delle tendenze ben precise. I modelli degli abiti sono morbidi e fluttuanti con fantasie floreali e pizzi, oppure bianche con scollo a V. Le gonne si presentano morbide e lunghe con arricciatura in vita e si indossano con magliette larghe e top con spalline sottili. I colori spaziano dal bianco al rosa pallido, dal rosso all’arancione e al giallo. Si indossano con molta disinvoltura con accessori scamosciati e bijou colorati e sovrapposti.

Per essere perfettamente in stile dovremmo pettinare i capelli con molta naturalezza e truccarci appena. Un bel cappello a larga tesa potrebbe completare il look e renderci perfettamente boho. Abbiamo capito perché è lo stile perfetto per l’estate, il modo migliore per affrontare l’afa ed esprimere liberamente la nostra personalità. Con questi abiti saremo perfettamente alla moda non solo quest’anno ma in qualsiasi estate di ogni anno. Lo stile boho non tramonta mai e sta bene a tutte le donne che possono scegliere il modello più adatto al loro fisico e portarlo con grande libertà.

