Molti di noi stanno progettando le vacanze. Ma le opzioni sono diverse e non è facile decidere. Ci sono delle città in Europa davvero mozzafiato che potremmo valutare per un viaggio all’ultimo minuto. Ma, se non vogliamo ritrovarci a spendere cifre esorbitanti che in questo momento non possiamo permetterci, dovremmo andare sul sicuro. Ci sono 3 meravigliose città, infatti, super economiche che ci accoglieranno con le loro meraviglie e con le loro incredibili tradizioni.

Queste alcune luoghi meravigliosi

Iniziamo da Skopje, nella meravigliosa terra macedone. Qui, camminando per la città, potremo ammirare diversi edifici interessanti e storici. Tra questi, per esempio, la Casa della Memoria di Madre Teresa, il Museo dell’Olocausto e quello dell’Indipendenza Macedone. Per non parlare poi della Fortezza Kale o della vecchia stazione dei treni, costruita nel ’38 e ammirata da anni da tutti i Balcani per la sua bellezza. Impossibile, poi, non andare in Piazza Macedonia, la principale della città, con una statua enorme di Alessandro Magno e una bellissima e maestosa fontana. Facciamo poi una passeggiata sui ponti che costellano la città, tra quello di Pietra, della Civiltà, della Libertà e dell’Arte. Anche il bazar è sicuramente da visitare e ci offrirà i prodotti tipici del luogo.

Ecco 3 posti da perdere la testa da visitare con meno di 50 euro al giorno e che stravolgeranno la nostra estate

Passiamo ora a un’altra meravigliosa città davvero economica.

Stiamo parlando di Lubiana, capitale della Slovenia. Caratteristica del luogo è la sua pulizia e la città offre diverse attrazioni. Potremo infatti visitare, per esempio, il Castello, edificio principale che si erge maestoso su Lubiana e che si trova sulla collina Grajska Planota. Non perdiamoci per nulla al mondo, poi, la Biblioteca di Lubiana, pensata dal grandissimo Joze Plečnik, davvero particolare e fuori dal comune. Anche la Cattedrale di San Nicola merita una visita, come il Mercato Centrale, dove potremo entrare in contatto con i prodotti più tipici del posto. Possiamo concludere il nostro meraviglioso tour con una passeggiata nel Parco Tivoli, ai piedi della collina Roznik, dove apprezzare la meraviglia della natura slovena in tutta la sua tranquillità.

Ultima, ma non meno importante, troviamo Pristina, capitale del Kosovo, ricca di bellezze uniche. Tra queste, sottolineiamo la Bulevardi NënëTereza, il corso principale che collega tutte le strade e che riporta la statua dell’eroe Giorgio Castriota Skanderbeg. Inoltre, potremo organizzare una visita al Museo Etnografico, con diversi oggetti collegati all’Impero Ottomano. Anche la Moschea Sultan Mehmed Fatih, la principale della città, è un edificio da non perdere per nulla al mondo per la sua maestosità e per l’attenzione ai dettagli. Se amiamo la Storia, poi, il Newborn ci farà innamorare, visto che è un edificio costruito appositamente per la dichiarazione di indipendenza del Kosovo. Dunque, ecco 3 posti da perdere la testa da vedere assolutamente.

Lettura consigliata

Se quest’estate non abbiamo soldi ma non vogliamo rinunciare a viaggiare andiamo in questa pazzesca città europea davvero mozzafiato