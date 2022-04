Non si trova in Italia questo goloso frutto di stagione che è appena entrato nel Guinness dei Primati per un incredibile motivo

In questi giorni complicati in cui i telegiornali, quotidianamente, mostrano immagini drammatiche, è giusto cercare, ogni tanto, anche qualcosa di più leggero. Questo non vuol dire essere superficiali, ma, semplicemente, non farci travolgere dalla negatività.

Di buone notizie, ormai, sembra essercene sempre meno. Allora, per trovare qualcosa di diverso, possiamo affidarci al Guinness dei Primati. Il libro che raccoglie tutte le imprese più strane del Mondo. Abbiamo già visto come l’Italia sia stata particolarmente protagonista con zucca e pizza.

La notizia di cui parleremo tra poco, però, non arriva dal nostro Paese. Questa volta, a finire sulle pagine della famosa pubblicazione è una Nazione che si affaccia anch’essa sul Mar Mediterraneo, pur appartenendo, geograficamente, a un continente diverso dall’Europa. Posta in una posizione strategica, essa confina con un Paese africano e con tre asiatici. Stiamo parlando di Israele.

Culla di 3 religioni, ebraica, cristiana e musulmana, è, da sempre, uno dei luoghi più controversi. La geopolitica, però, in questo caso non c’entra. È la natura a essere protagonista di ciò che ha permesso a una famiglia israeliana di entrare nel Guinness.

Al centro del Paese, infatti, più precisamente nella comunità di Kadima-Zoran, è stato coltivato un frutto di circa 3 ettogrammi. Se pensiamo che, solitamente, il suo normale peso raggiunge al massimo i 50 grammi, capiamo quanto grande sia l’anomalia.

Se poi consideriamo che stiamo parlando della fragola, allora il tutto diventa davvero sorprendente. 298 grammi, questo il responso della bilancia, quando è stata misurata dalla famiglia Ariel, titolare della piantagione in cui è stata coltivata.

Lunga 18 centimetri, 4 di spessore, con una circonferenza complessiva di 34. Sono le misure della superfragola da Guinness dei Primati. Una chiara anomalia che avrebbe però una spiegazione tecnica. Innanzitutto, partendo dalla varietà. Essa è la Ilan ed è tra quelle che ne produce, già di per sé, tra le più grandi. In più, a causa del freddo, quest’anno la stagione delle fragole è iniziata in ritardo. Ciò ha permesso, alle bacche multiple, di unirsi insieme costituendo un unico grande frutto.

Lo sviluppo tardivo ha fatto sì che maturasse in maniera più lenta. Questo ha permesso che le sue dimensioni esplodessero, fino a diventare davvero anomale, andando a superare abbondantemente i 150 grammi. Solo una, però, ha superato il precedente record di 250 grammi, che apparteneva a una fragola giapponese.

Non si trova in Italia questo goloso frutto di dimensioni enormi. Israele entra così nel Guinness per la fragola più grande del Mondo. Un record davvero dolce, in un momento assai complicato.

