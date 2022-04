Aprile solitamente è un mese molto indaffarato, soprattutto se confrontato al periodo gennaio-marzo.

Dopo un inverno quasi letargico, la primavera ci mette le ali ai piedi e ricomincia la rinascita.

In casa le cose da fare non mancano, come le grandi pulizie e la sistemazione degli spazi esterni.

La voglia di stare all’aria aperta, poi, si fa predominante, per non parlare delle tante festività che ci attendono.

Di questo mese così frizzantino ha tanto parlato anche l’oroscopo e continuerà a farlo.

Per esempio, ha già anticipato che le stelle di questi 30 giorni saranno questi due segni che faranno un vero e proprio bagno nell’oro.

Ma cosa accadrà durante questa settimana appena cominciata, che è la prima vera settimana d’aprile?

Andiamo subito a scoprirlo nell’articolo di oggi.

Un cielo rosa

Sopra questi 7 giorni brillerà un cielo attraversato da importanti cambiamenti.

Innanzitutto, il pianeta Venere, portatrice dell’amore, saluterà con baci e abbracci l’Acquario e arriverà dai Pesci.

Qui, a partire dal 5 aprile, sarà un momento importante per le relazioni di cuore anche per qualche altro segno d’acqua.

Questo passaggio, però, non sarà indolore e mentre alcuni segni gioiranno altri si abbandoneranno a “pianti inconsolabili”.

Oltre allo spostamento di Venere, che tutto tingerà di rosa, avremo un altro importante transito.

Giove, pianeta dell’ottimismo, si congiungerà con Nettuno, pianeta che infonde consapevolezza e stimola la nostra spiritualità.

Insieme formeranno un duo capace di esaltare le emozioni e dare forza ai nostri sogni più ribelli.

Settimana di fortuna sfacciata per Pesci e questi altri 3 favoriti dell’oroscopo mentre piangeranno lacrime amare questi 2 segni di terra

Chiaramente a beneficiare di queste novità sarà il segno dei Pesci.

La parola guida di questa settimana sarà proprio “amore”, di quello tenero, pieno di dolci attenzioni ma anche estremamente passionale.

In coppia, quindi, ritornerà un equilibrio perfetto, forse mai sperimentato prima, mentre i single diranno stop ai flirt aprendo i loro cuori a una reale love story.

Altro segno d’acqua fortunato sarò il Cancro, che vivrà un periodo di spiccata sensibilità ed empatia. Questo si potrebbe riflettere non solo nella sfera sentimentale ma anche a lavoro e con gli amici.

Ancora, potrà beneficiare dell’abbraccio di Venere anche l’Acquario, la cui parola d’ordine sarà “sexy”. I nati dal 21 gennaio al 19 febbraio sprizzeranno sensualità da ogni poro e si sentiranno più sicuri di sé e fiduciosi delle proprie capacità.

Questa ritrovata sicurezza fisica e mentale potrebbe avere effetti positivi nel campo dell’amore e sul lavoro.

Infine, sarà una settimana di fortuna sfacciata per i Gemelli.

In particolare, potrebbero crearsi delle situazioni altamente stimolanti e potrebbero avvenire nuovi incontri e conoscenze in grado di cambiare la vita.

La coppia sfortunata

Infine, concludiamo con 2 segni che potrebbero avere una settimana piena di giornate no.

Il loro elemento è la terra e stiamo parlando della Vergine e del Toro.

Entrambi potrebbero risentire negativamente del passaggio di Venere in Pesci, che abbandona i loro cuori e si fa beffe dei sentimenti.

L’amore potrebbe essere simile a delle montagne russe, pieno di sali e scendi, così come l’umore, ballerino e incrinato da un forte nervosismo.

Lettura consigliata

Oltre a quelli zodiacali, questi segni influenzati dalla Luna potrebbero rivelare sorprendenti aspetti del nostro carattere