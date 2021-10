Avere sempre con sé tutto quello che ci può servire è fondamentale quando siamo fuori casa. Soprattutto con l’arrivo della stagione fredda, dobbiamo mettere in borsetta qualche oggetto in più. Fondamentale, ad esempio, un pacco di fazzoletti contro il naso che cola, un paio di guanti e un paraorecchie. Per questo, molti scelgono di utilizzare in inverno uno zaino al posto di una borsetta. È comodo, capiente, e non rischia di scivolare quando indossiamo un giaccone pesante.

Ma quale zaino scegliere per l’inverno? Negli ultimi tempi si sta diffondendo una nuova moda che molti avranno notato per le strade. Partita dai più giovani, si sta diffondendo tra tutte le fasce d’età. Sono eleganti, comodi e adatti a tutte le stagioni, anche all’inverno. Vediamo di che cosa si tratta.

Questi zaini vanno sempre più di moda, costano poco e sono perfetti anche per l’inverno

Ma di quali zaini stiamo parlando? La risposta è semplice, si tratta degli zaini in materiale trasparente o semitrasparente. Di sicuro molti di noi li avranno già notati per le strade. Si tratta di zaini che lasciano intravedere il contenuto, ma rispettando sempre la privacy del proprietario. Se ne trovano in tutti i colori, ma vanno particolarmente di moda i colori brillanti, come il giallo, il rosso o l’arancione. Ma quali sono i vantaggi di questo accessorio? Ecco perché questi zaini vanno sempre più di moda, costano poco e sono perfetti per l’inverno.

Sono impermeabili e semplici da pulire

Uno dei maggiori vantaggi di questi zaini è che sono in materiale economico ma robusto. In particolare, sono quasi sempre impermeabili. Questa caratteristica torna certamente utile durante la stagione fredda, quando potremmo essere sorpresi dalla pioggia in qualsiasi momento. Inoltre, lo zaino semitrasparente non teme fango e sporcizia. Si può pulire con una spugnetta o mettere direttamente in lavatrice.

Se abbiamo deciso di acquistarlo anche noi, ecco come sfoggiarlo al meglio.

Qualche consiglio di styling

Per sfoggiare al meglio lo stile dello zainetto semitrasparente il consiglio principale è di non nasconderlo. Lo zaino deve diventare il pezzo più particolare del nostro outfit. Scegliamo quindi degli accessori di un colore che si intona a quello del nostro zaino, oppure accessori di colori neutri, che possano farlo risaltare.

Attenzione anche a che cosa mettiamo in mostra nel nostro zaino semitrasparente. Per esempio, possiamo inserire un libro nella tasca più esterna, per dare al nostro zaino un look ancora più raffinato.

