Le truffe, purtroppo, sono veramente all’ordine del giorno ormai. Infatti, con Internet, la velocità del web e lo scatto immediato a chiamate e messaggi, evitare gli inganni diventa sempre più complicato. Spesso non ci rendiamo conto che stiamo cadendo in una trappola. Soprattutto, se non siamo avvezzi alla tecnologia, potremmo credere a qualsiasi cosa leggiamo online. Proprio per questo motivo, per prima cosa, dobbiamo stare attenti e capire se i siti su cui stiamo navigando sono sicuri e certificati. Accertato ciò, potremo fare altre verifiche per essere certi che alcuni malintenzionati non stiano provando a mettere le mani sul nostro portafogli, proprio come fanno quelli di cui vogliamo parlare oggi.

Facciamo davvero attenzione alla truffa della polizza auto economica che sta tornando più forte che mai

Come abbiamo appena sottolineato, quindi, è davvero facile inciampare in qualsiasi tipo di inganno online. Molto spesso, addirittura, sono le truffe che trovano noi. Per esempio, accade che ci arrivi una telefonata inaspettata che in realtà è volta a sottrarci dei soldi. Di una in particolare avevamo parlato in questo nostro precedente articolo, spiegando anche come fare per non cadere nel tranello. Oppure, può succedere che ci arrivi un messaggio su WhatsApp che potrebbe seriamente trarci in inganno, come spieghiamo in un altro nostro articolo. Ma, concentrandoci sulla truffa di oggi, ci sono diversi step che dobbiamo affrontare. Questa, infatti, inizia online, ma poi si sviluppa tramite messaggi e chiamate. Vediamo di cosa si tratta.

In cosa consiste quest’inganno della polizza auto super economica con prezzi che attirano tantissime persone

Prezzi stracciati e sicurezza: questa è la promessa della polizza auto che copre una vera e propria truffa. Su alcuni siti online, infatti, durante le ricerche, troviamo delle offerte che potrebbero allettare tanti di noi. Quindi entriamo nel sito e, per avere maggiori informazioni, chiamiamo il numero indicato. La persona dall’altro capo del telefono ci risponderà, dicendoci che è tutto vero e ci chiederà di inviare i nostri dati, spacciandosi ovviamente per agenzie online piuttosto conosciute. Una volta ottenuta la fiducia del cliente, allora si richiede il bonifico che purtroppo, in molti casi, viene inviato. Perciò, facciamo davvero attenzione alla truffa della polizza auto economica che sta tornando più forte che mai. Se dovessimo mai capitare su siti che non ci sembrano convincenti, cerchiamo di capirne di più.

Cerchiamoli su qualche motore di ricerca e vediamo i risultati che compaiono. Se si tratta di una truffa, molto probabilmente troveremo qualcosa a riguardo. E se non dovesse comparire nulla di compromettente, non mandiamo in alcun modo i nostri soldi o i nostri dati senza prima avere delle certezze fondate che si tratti di un’agenzia reale. Infatti, è molto semplice confondersi e cadere nel tranello. Inoltre, se dovessimo eseguire il primo step e chiamare per avere informazioni, guardiamo il numero e vediamo se corrisponde al nome dell’agenzia che dicono di rappresentare. Spesso è proprio questo il passo falso che i malintenzionati commettono e che potrebbe farci rendere conto che si tratta di una truffa bella e buona.

