L’estate sicuramente è una delle stagioni più belle, ma che sofferenza quando l’afa ci attanaglia. Soprattutto per chi vive nelle grandi città dove lo smog crea una vera e propria cappa di calore che imprigiona totalmente. In certi casi, per trovare sollievo basterebbe semplicemente un fresco venticello, ma purtroppo il più delle volte sembra non muoversi una foglia. Si passa, dunque, a sopperire a tale situazione attraverso specifici dispositivi. È il caso del fantastico condizionatore che potrebbe svoltare in meglio le nostre giornate.

Non tutte le case ne sono, però, provviste e spesso si potrebbe preferire evitare le spese per l’installazione. Fortunatamente si può agire sui vetri per stare freschi in casa senza condizionatore. O, ancora, adoperare un pratico ventilatore.

Frescura

Non sarà efficiente quanto un condizionatore ma il ventilatore ci aiuta comunque a resistere alla morsa del caldo. Infatti le sue ventole girando producono una piacevole aria fresca che andrà a refrigerarci.

Basterà semplicemente attaccarlo alla corrente senza grandi interventi di installazione. Spesso però si potrebbe incappare in qualche difficoltà.

Infatti, quando il ventilatore ronza ma non gira e sembra bloccato qualcosa non sta funzionando e non produrrà aria.

In questo caso prima di disfarci del ventilatore converrà capire qual è il problema e se si può intervenire. Spesso, infatti, potrebbero bastare pochi passaggi per farlo tornare funzionante.

La prima cosa da fare naturalmente sarà staccare la spina, mai compiere operazioni su oggetti attaccati alla corrente elettrica.

Una volta fatto ciò potremo maneggiare serenamente il nostro ventilatore.

Quando il ventilatore ronza ma non gira e sembra bloccato nel produrre aria fresca si potrebbe ancora aggiustare con queste istruzioni

Spesso a creare problemi al ventilatore è semplicemente lo sporco e l’accumulo di polvere. Possiamo provare a pulirlo senza smontarlo servendoci di uno spolverino. Lo faremo passare attraverso la griglia e cercherò di spolverarvi all’interno.

Nel caso ciò non bastasse non ci resterà che smontare il ventilatore. Partiamo svitando le viti della griglia.

Dopo di che passeremo a quelle dell’elica. Durante questo passaggio potremmo notare un allentamento delle viti e in questo caso potremmo avere trovato il problema: basterà ristringerle.

Se così non fosse, una volta svitata l’elica, accertiamoci che nel motore non vi sia nulla che intralci. Passiamovi un panno in microfibra asciutto per rimuovere possibili piccoli ostacoli.

Allo stesso modo puliremo anche griglia e ventola.

All’interno del motore potremmo notare del lubrificante. Potrebbe essere da ripulire o da aggiungerne dell’altro. In quest’ultimo caso acquistiamone uno apposito e seguiamo le istruzioni riportate per inserirlo. Si raccomanda di non iniettarlo laddove non previsto, ricordiamoci che con i dispositivi elettrici non deve esserci improvvisazione.

Rimontiamo tutti i pezzi, le viti e i bulloni ai propri posti.

A questo punto attacchiamo la spina e poniamo al minimo il ventilatore per controllare se funzioni o meno. Potremmo avere risolto semplicemente con un po’ di pulizia. Se così non fosse il problema potrebbe non essere alla nostra portata e converrà valutare l’intervento di un tecnico.

