Per ridurre rotolini sulla schiena e cellulite potremmo provare questa tisana drenante o questo facile esercizio casalingo

Se mantenersi in forma è uno dei primi passi per vantare un buono stato di salute, è anche vero che per molti potrebbe diventare un’ossessione.

Ragazze e ragazzi, donne e uomini di tutte le età sono spesso insoddisfatti della propria corporatura e cercano in tutti modi di migliorarla.

Tra i difetti che proprio non sopportiamo rientrano certamente la pancetta, le braccia a tendina o la perdita di tono muscolare in generale.

Visto che però generalmente la palestra è proibitiva relativamente ai costi o al tempo a disposizione per farla, abbiamo già proposto alcuni esercizi casalinghi.

Ad esempio, abbiamo consigliato questo semplice circuito da fare tranquillamente nei pressi del divano, così da non perdere la nostra serie TV preferita.

Non servono attrezzi nemmeno per quest’altra serie di esercizi, adatti anche per chi aspira a tenersi in forma, senza sforzare troppo la schiena.

Tuttavia, non solo la ginnastica ma anche l’alimentazione, come ben sappiamo, è di grande aiuto nel ridisegnare la forma fisica, ovviamente senza cadere nell’eccesso.

Ad esempio, per ridurre rotolini sulla schiena e cellulite potrebbe risultare utile il consumo di questa tisana drenante.

Si tratta di una bevanda a base di tè verde: altamente ipocalorico, favorisce la diuresi e aiuta ad accelerare il metabolismo di grassi e zuccheri.

Per arricchire un po’ il gusto, potremmo creare una tisana che comprenda:

1 cucchiaio di zucchero di canna;

6 cucchiaini di tè verde;

1 cucchiaino di miele;

1 lime;

zenzero q.b.

Occorreranno circa 5 centimetri di radice di zenzero, che andrà sbucciata e tagliata a fettine sottili, a cui aggiungeremo 4-5 fettine di lime.

Trasferiti questi ingredienti in una brocca, amalgamiamoli con lo zucchero, il miele e il tè verde filtrato.

Lasciamo poi riposare qualche ora in frigorifero così che il tè possa assorbire adeguatamente gli aromi di limone e zenzero.

In alternativa, o in aggiunta, al consumo della tisana, potremmo cimentarci anche in questa semplicissima posizione yoga, ottima per lavorare su fianchi e gambe.

Non richiede tappetini, attrezzi e nemmeno un numero considerevole di ripetizioni ed è ottima anche per migliorare la postura.

È sufficiente usare la gamba destra come perno, spostando su di essa il peso del corpo; la sinistra viene invece allungata all’indietro.

A questo punto, pieghiamo il busto in avanti e tendiamo le braccia il più avanti possibile, mantenendoci in linea con il busto.

Contraiamo quindi i glutei per circa 15 secondi, inspirando ed espirando regolarmente prima di tornare in posizione eretta; procediamo poi con 3 ripetizioni per gamba.