Tutte le donne hanno una sfida da affrontare ogni mese per un periodo abbastanza lungo della loro vita: il ciclo mestruale.

Fondamentale per il benessere della persona durante l’età fertile, purtroppo causa spesso dolori più o meno forti.

Non tutte ne soffrono, ma la maggior parte delle donne giovani e adulte sperimenta almeno una volta i classici malesseri da ciclo mestruale.

Mal di testa, mal di schiena, dolori articolari e spossatezza sono soltanto alcuni tra i più comuni.

Ma il peggiore che affligge tante donne in questo periodo del mese è il mal di pancia. Forte e spesso insopportabile, il mal di pancia dovuto al flusso mestruale rischia di essere addirittura invalidante. Così difficile da sopportare che proprio in queste settimane si parla tanto del famoso congedo mestruale per le lavoratrici, già diffuso in altri Paesi europei.

E così, quando arriva il primo dolorino, si ricorre a borse dell’acqua calda, tisane fumanti e certamente farmaci ad hoc.

Tutti rimedi importanti e talvolta fondamentali, ma non anche gli unici. Infatti, esiste un altro modo per attenuare i dolori mestruali e forse in pochi ne sono a conoscenza. Vediamo di cosa si tratta.

Non solo pillole e borsa dell’acqua calda, per contrastare i dolori mestruali potremmo provare anche questo efficace rimedio

Stiamo parlando dei cerotti riscaldanti, che normalmente utilizziamo per i dolori muscolari. Non tutte le donne sanno che il loro utilizzo apporterebbe dei benefici anche in presenza di dolori mestruali.

Li troviamo in farmacia, parafarmacia e anche nei negozi di casalinghi e di cura della persona.

I prezzi variano in base al marchio, così come al numero di cerotti contenuti in ogni confezione. Difatti, alcune ne contengono uno solo, mentre altre arrivano addirittura a 4 o 5.

Inoltre, negli ultimi anni, diversi marchi hanno introdotto nel mercato dei cerotti ad hoc per i dolori mestruali.

Sottili e morbidi, di solito non provocano alcun fastidio e si possono usare in ogni momento della giornata e in qualsiasi occasione.

Trattandosi comunque di un dispositivo medico, si consiglia di leggere il foglio illustrativo sui tempi e modalità di utilizzo. D’altra parte, è preferibile consultare il proprio medico curante prima di applicarli, specialmente se si ha una pelle delicata o si soffre di particolari patologie.

Per alleviare i disturbi da ciclo, non solo pillole e borsa dell’acqua bollente ma anche questo trattamento inaspettato, che si rivelerà di grande aiuto.

Approfondimento

Per aiutare la digestione lenta o alleviare tosse e dolori mestruali tra i rimedi naturali c’è un’erba che abbiamo a casa