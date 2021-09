Oggi è l’ultimo giorno in cui il Sole transita nel segno della Vergine. Da domani infatti, complice anche l’avvento dell’equinozio di autunno, entrerà invece in Bilancia. Stanotte però ci sarà un evento di particolare rilevanza astrologica, ovvero il plenilunio mensile che questa volta avverrà sotto i Pesci. E questo evento condizionerà alcuni di noi. In particolare infatti questi tre segni zodiacali a settembre e a ottobre dovranno guardarsi dentro per trovare prosperità e gioia. Vediamo insieme quali sono e chi insieme a loro dovrà allo stesso modo affrontare le stesse sfide.

Questi tre segni zodiacali a settembre e a ottobre dovranno guardarsi dentro per trovare prosperità e gioia

Coloro che sentiranno di più l’effetto di questa luna piena saranno i segni mobili. Questi sono chiamati così perché si trovano al limitare fra una stagione e l’altra, quindi poco prima di solstizi e equinozi. Prima di tutto parliamo dei Gemelli che salutano la primavera per dare il benvenuto alla stagione estiva, della Vergine che invece si lascia alle spalle questa per prepararsi all’autunno. Poi del Sagittario che inaugura l’inverno e dei Pesci che danno un nuovo inizio al ciclo rimanendo a metà fra la stagione più rigida e lo scoppiare di quella primaverile. Questi quattro segni hanno passato anni difficili e dopo lunghi periodi di sopportazione finalmente si sentono chiamati all’azione. Lasceranno dunque da parte i convenevoli e agiranno in maniera più diretta del solito. Questo fenomeno li induce a una profonda autoriflessione su quello che veramente desiderano, scartando ciò che non gli serve più.

Menzione di onore per i Pesci

È quindi un periodo che va dedicato a tagliare i rami secchi, le situazioni che non desideriamo più avere nella nostra vita. Può essere faticoso, ma sicuramente ci aiuterà a focalizzarci su cosa siamo e su cosa desideriamo. Il plenilunio sarà sentito particolarmente da chi è nato fra la seconda metà di febbraio e la prima di marzo, ma anche da chi nella carta natale ha la Luna in Pesci. Se quindi non facciamo parte dei segni mobili ma ci sentiamo particolarmente agitati e irrequieti, probabilmente è dovuto a qualche posizionamento in Pesci presente nel nostro piano astrale. Per capirci di più basta navigare su Internet e trovare un sito affidabile per procedere con il calcolo. È importante però sapere precisamente il proprio orario di nascita.

Approfondimento

Questi segni zodiacali a settembre e ottobre godranno di enorme fortuna e armonia in amore