L’autunno è alle porte e la festa delle streghe si avvicina. Halloween a casa di amici o il party a tema in centro-città è un appuntamento irrinunciabile. Tanti di noi attendono con frenesia la fatidica data, in particolare chi ama trucchi e travestimenti. Prima di dar sfogo alla fantasia, però, è opportuno fare attenzione ai prodotti che utilizziamo sul nostro viso. Perché acne e brufoli potrebbero essere causati da alcuni banali errori nelle operazioni di trucco e strucco. Quindi ecco come realizzare un incredibile trucco di Halloween evitando di danneggiare la pelle.

Le tendenze 2021

I grandi classici non tramontano mai, rimangono nella top 10 scheletri e vampiri. Complici le nuove uscite cinematografiche, si aggiudicano i primi posti i trucchi da Pennywise e Harley Quinn. Seguono, ma senza sfigurare, le inquietanti gemelline di Shining, quel perverso di Saw L’Enigmista e Scream, l’inconfondibile maschera del terrore.

Un Halloween in sicurezza

Questo sarà un Halloween da festeggiare in sicurezza ma senza smorzare l’emozione che accompagna la pratica del travestimento. Per l’occasione la mascherina potrà essere camuffata. Possiamo realizzare mascherine fai da te in tessuto, o disegnare denti spaventosi sulla maschera chirurgica ma, cosa ancor più divertente, concentrarci col trucco sulla mostruosità del nostro sguardo.

Ecco come realizzare un incredibile trucco di Halloween evitando di danneggiare la pelle

Prima regola di un buon trucco è una base viso sana e d’effetto. Per realizzare un fondotinta in crema che non danneggi la pelle servono 20-30 ml di crema idratante, un cucchiaio di cacao in polvere e 2 cucchiai di fecola di maranta. Basterà mescolare il tutto per ottenere un composto omogeneo e super economico. La consistenza di questo fondotinta è agevole alla stesura e ha una durata elevata.

Per sbizzarrirsi sugli occhi non possono mancare l’ombretto e l’eyeliner, da usare a piacere e abbondantemente.

Il segreto per realizzare un ombretto fai da te è l’ossido di zinco da integrare con pigmenti dei colori più strani e rivoltanti. Questi colori sono disponibili all’acquisto in tutti i siti specializzati e ci permetteranno di rendere il nostro trucco semplicemente unico.

L’eyeliner invece sarà utile per incupire lo sguardo e disegnare forme spaventose su fronte e zigomi. Lo realizzeremo con un cucchiaio di carbone attivo, presente in qualsiasi erboristeria o farmacia, da sbriciolare in un piattino di plastica e utilizzare con un pennellino leggermente inumidito.

La pelle del viso è particolarmente sensibile e delicata, tramite questi piccoli consigli possiamo prendercene cura efficacemente senza rinunciare a un risultato davvero spaventoso.