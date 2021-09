Oramai l’anno lavorativo è iniziato per tutti e per questo motivo molti stanno mettendo da parte l’idea di viaggiare, socializzare o fare nuove conoscenze. Niente di più sbagliato: soprattutto alcuni dovrebbero approfittare di questo periodo che li rende irresistibili a livello interpersonali. Infatti questi segni zodiacali a settembre e ottobre godranno di enorme fortuna e armonia in amore. Vediamo insieme di cosa si tratta e come possiamo sfruttare questa temporanea fortuna.

Questa carica di fascino viene conferita da un transito temporaneo, ovvero dall’entrata di Venere in Scorpione che rimarrà lì fino all’inizio del mese prossimo. Questo pianeta infatti governa la bellezza, il fascino e le piccole fortune e averlo dalla propria parte ci garantisce un buon equilibrio con coloro che ci circondano e soprattutto con chi potrebbe essere interessato a noi.

L’entrata in questo segno porta a essere favorita la triade d’acqua composta dallo stesso e poi accompagnata anche da Cancro e Pesci. A prenderne anche qualche effetto positivo sono Vergine e Capricorno. Il Toro invece, essendo direttamente opposto allo Scorpione, non ne trarrà uguali benefici. Non ne saranno invece toccati chi appartiene all’elemento Fuoco o Aria.

Cosa significa questo transito

Questi nativi dell’oroscopo saranno circondati dalla “allure” sensuale e misteriosa tipica del segno in cui Venere temporaneamente dimora. A livello psicologico saranno poi più portati ad indagare cosa vogliono dal confronto con gli altri. Proprio per questo metteranno al vaglio i propri rapporti, recidendo quelli che non sono per loro salutari e cercando invece di fortificare quelli che gli dimostrano sentimenti autentici.

Bisogna fare attenzione, però, una volta che si sono decisi tutti coloro che subiscono in questo momento gli effetti delle stelle non torneranno più sui propri passi. Infatti anche a costo di sembrare un po’ spinosi preferiranno mettersi sempre al primo posto. Per coloro che devono invece cercare un nuovo partner questo è il momento giusto per procedere e buttarsi il più possibile nella mischia.

È infatti molto improbabile che nessuno li noti. Se c’è il desiderio di divertirsi e basta, sicuramente questo è il momento giusto. Se invece si ricerca una storia seria è meglio procedere con i piedi di piombo e analizzare bene chi abbiamo davanti. Soprattutto nell’eventualità che si rifaccia vivo un ex.

