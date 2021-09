Esiste un arbusto dalle foglie leggermente appuntite e dalla folta chioma che molti scelgono di coltivare nel proprio giardino. Stiamo parlando dell’acero, una pianta capace di abbellire il giardino rendendolo perfettamente curato e sempre fiorito. Questa specie non solo regala tantissima ombra, ma è pure una pianta ornamentale di grandissimo impatto.

Tuttavia, potare quest’imponente albero nel periodo sbagliato è un grave errore che bisognerebbe assolutamente evitare per tutte queste ragioni. Una potatura dell’acero effettuata nel periodo sbagliato porta, molto spesso, la pianta a deperire velocemente. Ecco cosa sapere sulla cura di quest’albero e sulle tecniche con cui effettuare la potatura di questa pianta ornamentale.

Quando procedere e quando, invece, non bisogna assolutamente farlo

Una regola è il “faro guida” nella cura dell’acero: non bisogna mai potarlo durante il periodo vegetativo. Proprio in questa fase, infatti, il legno sarà in piena fase vegetativa, con un conseguente scorrimento della linfa all’esterno. Così accade che l’acero non riesce a cicatrizzare le ferite provocate da tagli e potatura.

L’albero impiega troppa energia durante la fase vegetativa e questo non gli consente di guarire per tempo. Dalle ferite emetterà, infatti, sia linfa che una sostanza zuccherina, altrimenti conosciuta come sciroppo d’acero. Non è un caso che questo sia un metodo utilizzato per una maggiore produzione proprio di quest’ultimo prodotto.

Per la gran parte delle specie, il riposo vegetativo inizia sul finire della primavera e va avanti per tutti i mesi successivi. Ma, se è vero che bisogna evitare questi mesi, quando è possibile procedere con la potatura dell’acero?

Bisogna specificare che è possibile distinguere le potature in primaverili e autunnali-invernali. Un mese ottimo per la potatura primaverile dell’acero sembra il mese di aprile, proprio come accade con la sorella betulla. Tuttavia, esistono molte opinioni discordanti al riguardo e qualcun altro sostiene la necessità di potarlo solo durante l’autunno.

Sarà possibile magari usare il mese di aprile per rimuovere esclusivamente i rami danneggiati dall’inverno e dal freddo. Sembra consigliabile anche proteggere le ferite con del mastice o usare degli anticrittogamici durante la potatura autunnale. Fortunatamente, ne esistono tantissimi anche naturali.

Come terminare le potature iniziate in autunno e inverno

Non sembra consigliabile, dunque, potare l’acero almeno fino a novembre. Ma ecco, invece, qualche altro consiglio utilissimo su come concludere le potature iniziate in autunno per l’acero e altre piante simili.