Ogni giorno viviamo piccoli momenti di stress. Il lavoro, la famiglia e gli impegni ci rincorrono e spesso sentiamo il bisogno di scappare. È proprio in questi frangenti che avvertiamo un pungente desiderio di dolci.

Lo zucchero, in ogni sua forma, è una forma di consolazione. Dedicarsi una piccola pausa per respirare è imprescindibile. Ancora meglio se la si accompagna a una tazza di tisana fumante e un delizioso dolcetto. Ma preferiremmo evitare di ingozzarci di zuccheri e grassi arraffando il primo pacco di biscotti che troviamo in casa.

Ecco, allora, una ricetta intelligente e rapida per appagare i nostri desideri senza avere rimorsi. Infatti, questi strepitosi biscotti rustici antispreco sono dolcissimi senza zucchero e si preparano in pochi minuti. Saranno pronti ancor prima che la nostra golosità sia arrivata agli estremi.

Inoltre, la genialità di questa ricetta è gli ingredienti si possono cambiare a seconda di ciò che si ha in dispensa. Ecco i biscotti perfetti per fare merenda, per la colazione o per il dessert della buonanotte. In alternativa, si invita a consultare quest’altra ricetta di biscotti antispreco.

Ingredienti per 20 biscotti

200g di farina integrale, semi integrale o di grano tenero;

1 mela grattugiata (o pera o banana);

2 cucchiai di miele (o malto);

30g di datteri o uvetta;

latte vegetale o succo di mela q.b.;

50g di mandorle o nocciole tritate;

30g di olio d’oliva o di semi;

1 pizzico di sale;

1 cucchiaino di bicarbonato.

Per cominciare la preparazione uniamo tutti gli ingredienti secchi (anche il sale) in una ciotola capiente. Tralasciamo il bicarbonato che uniremo immediatamente dopo. Nel frattempo ammolliamo l’uvetta o i datteri nella bevanda vegetale. Uniamo l’olio e il miele. Dopo qualche minuto frulliamo il composto di uvetta creando una crema.

Continuiamo unendo alla miscela di farine la mela o altro frutto grattugiato e il bicarbonato. Spremiamo qualche goccia di limone sul bicarbonato per farlo reagire. In questo modo svolgerà la funzione di agente lievitante. Se l’impasto dovesse risultare troppo duro, aggiungiamo ancora un poco di bevanda vegetale.

A questo punto formiamo dall’impasto delle palline di ugual misura. Da queste componiamo i nostri biscotti poggiandoli su una teglia foderata di carta forno. Basterà poggiare la pallina di pasta e schiacciarla leggermente. Una volta creati tutti i biscotti, inforniamo a 180°C per circa 25 minuti. Una volta freddi, i biscotti possono essere conservati in una latta o in un barattolo.