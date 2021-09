Per le fashion-addicted, la stagione autunno-inverno è il momento perfetto per sfoggiare i capi più importanti del proprio armadio: capispalla, blazer, accessori come cappelli e guanti e, soprattutto, scarpe … Décolleté, stivaletti e stivali: nel guardaroba di ogni donna ci sono una molteplicità di modelli. Ogni anno se ne aggiunge un paio e ogni occasione è quella buona per indossare quello preferito. Anche per l’autunno-inverno che è alle porte, sappiamo già quali sono i modelli che la faranno da padrone. Questi stivali sono la tendenza della prossima stagione e stanno bene a tutte.

Come abbinarli

L’Autunno Inverno 2021/2022 vedrà protagonisti assoluti gli stivali alti. Per il momento diciamo, quindi, addio ai tanti amati ankle boots e prepariamoci a sfoggiare stivali al ginocchio. Texani, cuissardes, in vernice: i modelli tra cui scegliere sono davvero tanti. Spesso, però, trovare il giusto abbinamento con la gonna o i pantaloni preferiti non è facile. Vediamo allora insieme qualche outfit semplice per un risultato a prova di eleganza. Per chi ama i texani, l’ideale è sfoggiarli con un paio di jeans dritti, una camicia bianca – magari maschile – e un maxi blazer. Per chi vuole osare con gli stivali in vernice, l’outfit perfetto per valorizzarli è composto da una minigonna abbinata a un mini cardigan, magari a contrasto. Infine, se si preferisce modelli in pelle morbida, con tacchi alti a stiletto, l’outfit perfetto si crea indossando gonne midi che vanno a coprirli per metà e un pullover ampio sopra.

Il vero must in termini di stivali per la prossima stagione saranno gli stivali in stile cavallerizza. Uno stivale che le donne indossavano fin dal Medioevo per cavalcare. E con il tempo sono diventati uno dei modelli più amati, fino a diventare la vera tendenza per la prossima stagione autunno inverno. Il segreto del successo degli stivali da cavallerizza sta nella loro versatilità e nel fatto che le sue forme si addicono a ogni tipo di gamba.

E’ infatti possibile scegliere tra modelli fascianti, più morbidi e, per chi vuole osare di più, con lacci alla greca o con maxi fibbia. Per chi vuole andare sul sicuro, con un look semplice ma che non cade mai nell’ovvio, il modello classico, in morbida pelle – color cuoio o nero – con tacco basso rappresenta un passepartout per l’intera stagione. Si tratta, infatti, di un modello che richiama diversi accostamenti, adattabili a tutti i gust. Dal pantalone skinny che può essere infilato nel gambale fino ad accostamenti più romantici con abiti midi floreali e maxi cardigan con cintura in vita.