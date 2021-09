I videogiochi sono sulla cresta dell’onda. Complice anche la pandemia, che ci ha costretti a passare lunghe ore in casa, il mercato dei giochi elettronici ha incassato cifre astronomiche. Secondo la società Newzoo, il guadagno totale per il 2020 si aggira intorno ai 175 miliardi di dollari. I videogiochi sono l’attività di intrattenimento di maggior successo al mondo. Non dobbiamo stupirci, quindi, se sempre più aziende vogliano sfruttarne la popolarità. Tra di esse, un celebre marchio di moda.

Il re dei giochi

Tra i videogiochi di maggior successo c’è sicuramente il famosissimo Fortnite, sviluppato da Epic Games. Ormai, una vera e propria ossessione per ragazzi e ragazze di tutti i Paesi. Il gioco, gratuito, ha conquistato gli utenti soprattutto grazie alla modalità Battle Royale. In essa, 100 giocatori si sfidano l’uno contro l’altro in un’arena che si restringe man mano che il tempo passa. Armati all’inizio solo di un piccone, devono costruire strutture per difendersi mentre raccolgono pistole e fucili con cui annientare i nemici.

Questa celebre azienda di moda sta per stupire i fan di videogiochi di tutto il Mondo

Ormai, Fortnite non è più solo un gioco, ma una vera e propria comunità. All’interno del campo di battaglia, gli avatar virtuali degli utenti si ritrovano per guardare film e assistere a concerti. Di enorme successo, ad esempio, quello tenuto recentemente dalla popstar Ariana Grande. Un Mondo parallelo in continua espansione. Per chi di questo Mondo vuole far parte, è fondamentale esprimersi attraverso il look dei propri personaggi. Ora, Balenciaga, celebre marchio di moda spagnolo, vuole superare i confini tra universo virtuale e realtà.

Un guardaroba virtuale

Balenciaga e Fortnite hanno annunciato la loro collaborazione su YouTube, il 21 settembre 2021. I giocatori possono aspettarsi vestiti firmati per le loro controparti virtuali, accessori e oggetti da utilizzare durante le partite: picconi speciali e deltaplani. Gli oggetti, però, non sono gratuiti. Epic Games ha guadagnato oltre 4 miliardi di euro dalla vendita di questi accessori cosmetici, che non influiscono minimamente sugli equilibri delle partite.

Dal videogioco alla vita reale

L’operazione permetterà ai nostri personaggi preferiti di sfidarsi vestiti di tutto punto. Ma la collaborazione tra Fortnite e Balenciaga non si ferma qui. Questa celebre azienda di moda sta per stupire i fan di videogiochi di tutto il Mondo con una collezione di abiti veri e propri. Potremo così indossare i vestiti dei nostri avatar, ma solo se avremo molti soldi da spendere. Dovremo pagare 565 euro per una felpa col cappuccio, 365 euro per una camicia. Anche berretti, giacche e t-shirt avranno un costo esorbitante: rispettivamente, di 295, 795 e 990 euro. Una collaborazione, dunque, che si rivolge a un target di giocatori molto abbienti.