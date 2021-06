Una delle migliori coltivazioni che possiamo scegliere in questi mesi è rappresentata dal basilico. Esso è perfetto per tante ricette, ed in particolare lo adoriamo sulla pasta. C’è chi preferisce il pomodoro e basilico, chi invece adora il pesto alla genovese. Ma in ogni caso, sappiamo che questa pianta è deliziosa e facile da coltivare, quindi non può mancarci.

Dobbiamo però prendere delle precauzioni ben precise quando facciamo crescere il basilico. Infatti non vogliamo certo che muoia e ci privi del suo gusto a tavola. Vediamo quindi come fare per evitare problemi. Questi sono i segreti per crescere del basilico fortissimo e tutelarlo dai rischi.

La moderazione è importante

Il primo consiglio che diamo riguarda la fertilizzazione del basilico. Questa pianta non richiede quasi niente fertilizzante, quindi stiamo attenti ad utilizzarlo. Se esageriamo rischiamo di danneggiare irrimediabilmente il gusto del nostro basilico.

Ciò di cui invece ha molto bisogno è l’acqua, quindi annaffiamo frequentemente. Il momento migliore per bagnare è la mattina presto, dunque se riusciamo organizziamoci per questa fascia oraria.

Ricordiamo poi che il basilico ama il sole, ma se abitiamo in zone molto calde è meglio ripararlo un po’, almeno nelle ore più critiche.

Altri consigli molto utili

Inoltre come molti sapranno è importante rimuovere i piccoli fiori che spuntano, perché danneggiano la crescita della pianta. Controlliamo frequentemente e togliamoli tutte le volte che è necessario.

Inoltre a volte è bene anche tagliare le foglie, anche se non ci servono. Anche questo è un buon modo per stimolare la crescita e rendere più forte la pianta. Un’ottima idea potrebbe essere di cucinare con il basilico ogni volta che esso diventa troppo grande e dobbiamo tagliarne un po’.

Questi sono i segreti per crescere del basilico fortissimo e tutelarlo dai rischi. Basta qualche accorgimento ed immediatamente vedremo degli ottimi risultati. Chi invece è più interessato a coltivare l’orto può leggere questo articolo, che indica un grandioso ortaggio da piantare a giugno.