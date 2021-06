L’Italia è piena di luoghi incantati da visitare. Gran parte di questi sono paesaggi naturalistici di incredibile bellezza. Ma molto spesso l’uomo è in grado di costruire luoghi altrettanto belli. Quando poi mettiamo insieme un luogo naturalistico di straordinaria bellezza e un’opera costruita dall’uomo succede veramente qualcosa di magico.

La chiamano la porta sul mare questo luogo magico e speciale da visitare assolutamente

Stiamo parlando di Porto Flavia. Si trova in Sardegna questa meravigliosa località al confine tra il magico e il reale. È un monumento architettonico di epoca industriale. Un tunnel minerario che si affaccia davanti al faraglione di Pan di Zucchero, monumento naturale di 133 metri.

Porto Flavia è una galleria sotterranea di 600 metri che si districa all’interno della montagna e finisce a strapiombo sul mare. Sullo sfondo lo scoglio di Pan di Zucchero. Ecco perché lo chiamano la porta sul mare questo luogo magico e speciale da visitare assolutamente almeno una volta nella vita.

Progettata dal direttore Carlo Vercelli, che diede il nome della figlia, Flavia, a questo porto. Davanti allo strapiombo un meraviglioso mare azzurro e cristallino circonda la piccola penisola.

Venne costruito nel 1924 per permettere alle navi di imbarcare i minerali con un notevole risparmio di tempo e fatica. I minerali, fino ad allora, erano infatti trasportati in spalla per un lungo percorso prima di venire caricati nelle navi.

Come raggiungere Porto Flavia

Questo sito è abbastanza semplice da raggiungere. Si può vedere sia via mare che via terra. Se si decide di vederlo via mare ci sono tante imbarcazioni che fanno il giro della costa e si fermano proprio davanti a questo incredibile monumento. Se lo vediamo via mare, però, lo vedremo solo dall’esterno, anche se lo spettacolo sarà ugualmente meraviglioso. Invece, se si decide di visitarlo via terra si può fare una visita guidata a piedi che mostrerà tutta la galleria superiore fino all’uscita a mare dal quale si potrà godere di un panorama unico e indescrivibile.