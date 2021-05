Queste giornate in cui il tempo è bello sono perfette per passare un po’ di tempo nell’orto, per capire quali sono le piante migliori da far crescere. Ogni mese infatti porta con sé le condizioni ideali per piantare determinati tipi di ortaggi. Maggio, ad esempio, era perfetto per i peperoni, come abbiamo indicato in questo articolo.

Oggi vedremo proprio la migliore pianta da seminare in queste settimane. Questo è il pazzesco ortaggio da piantare a giugno che ha fantastiche proprietà e un sapore delizioso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

I componenti benefici

Andiamo alla scoperta del meraviglioso porro, ortaggio che non può mancare sulle nostre tavole. Esso è perfetto per la coltivazione in Italia, perché è proprio originario delle zone sul Mar Mediterraneo. Il momento giusto per piantarlo va dall’inizio della primavera fino a giugno, quindi non abbiamo più molte settimane per farlo.

Le sue proprietà sulla salute sono molteplici. Innanzitutto, contiene i preziosi flavonoidi, che servono come antiossidanti. Inoltre può avere effetti diuretici e lassativi, e ciò lo rende perfetto per chi ha problemi sotto questi aspetti. È inoltre particolarmente utile per tutelarci contro funghi ed infezioni batteriche.

Anche tante vitamine

Il porro contiene fibre e minerali, che lo rendono un alimento sano. Ma non è tutto, perché è anche ricco di vari tipi di vitamine quali la A e la C, che tutelano il sistema immunitario ed hanno effetti antiossidanti. Insomma, ha tutte le carte in regola per diventare un alimento fisso nella nostra dieta.

Inoltre, può essere usato in una grande varietà di ricette, per cui non abbiamo che da provarle. Lo consigliamo in particolare nella minestra di riso assieme alle patate, darà un tocco davvero gustosissimo ad un piatto davvero semplice.

Questo è il pazzesco ortaggio da piantare a giugno che ha fantastiche proprietà ed un sapore delizioso. Dunque, non aspettiamo e procuriamoci un po’ di semi; sono facili da trovare poiché la pianta è molto comune. Una volta che sarà sulle nostre tavole non dovremo far altro che assaporare tutta la sua bontà.