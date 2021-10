Decidere come decorare le pareti di casa è sempre un’impresa non da poco. C’è chi preferisce le pareti abbastanza spoglie, magari appendendo qualche mensola decorativa. Chi invece vorrebbe completare l’atmosfera con qualche meraviglioso quadro d’autore. Il problema però è che non tutti possono permettersi di acquistare un quadro originale. Per questo motivo si opta per delle stampe che non sempre sono di alta qualità.

In realtà esistono davvero molte idee creative che possono dare quel tocco di stile al nostro salotto o studio. Per esempio possiamo scegliere di dipingere una parte di una tonalità leggermente più scura che sia d’impatto. Oppure far stampare o realizzare noi stessi delle foto su legno. Un’idea davvero originale che non si vede dappertutto. Se vogliamo provarci, nell’articolo “Rendiamo accogliente e originale la casa arredandola con queste foto su legno” è possibile trovare tutti i passaggi.

Questa formidabile e originale idea renderà artistiche anche pareti più vuote della casa

Oggi però parleremo del nuovo trend del momento che darà carattere alla nostra casa. Stiamo parlando di una tecnica che prevede sempre l’utilizzo di una foto, questa volta in bianco e nero. Non una semplice foto, ma una ristampa di grandi dimensioni da appendere come quadro che prevede l’utilizzo del ricamo.

Esattamente, utilizzando ago e filo potremo dare nuova vita a vecchie foto rendendole eterne. L’idea è diventata di tendenza grazie all’artista messicana Victoria Villasana. La tecnica da utilizzare per creare delle opere nel suo stile è l’impuntura. Per foto stampate su carta fotografica meglio scegliere filati sottili, ma sulle stampe ci si può sbizzarrire. Posizionando la stampa su un foglio di polistirolo creiamo dei fori distanziati con un punteruolo o anche una penna. Scegliamo alcuni oggetti della foto da ricamare lasciandone altri in bianco e nero. Ad esempio di un ritratto ricamiamo solo la maglietta o gli orecchini o magari le unghie.

Libero sfogo alla fantasia per mescolare trame e consistenze diverse. Possiamo anche inserire forme geometriche o disegnare delle nuvolette in un paesaggio. Insomma possiamo davvero ricamare ogni cosa. Tutto ciò che ci serve è una fotografia in bianco e nero che amiamo, un ago grosso tipo quello da tappezziere e tanti filati colorati. Un po’ di fantasia e avremo delle opere originali ad abbellire la nostra casa.

Ecco come questa formidabile e originale idea renderà artistiche anche pareti più vuote della casa. Non ci resta che iniziare anche da piccole foto per prenderci la mano. In poco tempo realizzeremo delle opere uniche che tutti vorranno avere.

