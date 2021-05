Chi ha dei bambini in casa sa quanto sia difficile mantenere le superfici “linde e pinte”. Intorno ai 3-4 anni, i bambini scoprono i colori, le matite, le penne e sperimentano questi fantastici strumenti dappertutto.

Quante volte sarà capitato di trovare delle macchie di colore blu proprio sul mobile di legno e domandarsi da dove provenisse.

Per non parlare poi dei graffi sulle superfici delicate. Questa volta però, forse, i piccoli non c’entrano nulla e si può trattare di nostri errori o di normale usura. Un urto involontario, ad esempio, potrebbe rischiare di rovinare il nostro bellissimo tavolo in ebano.

Prima di farsi prendere dalla disperazione temendo che questo danno ci costerà una fortuna, suggeriamo di leggere questo articolo e scoprire che nulla è perduto.

Questi sono i metodi incredibili per rimuovere macchie e graffi su tutti i mobili di legno e renderli come nuovi

La soluzione ai problemi di macchie e graffi sul legno si trova nella nostra cucina e nel nostro ripostiglio.

Basterà prendere della vasellina e un po’ di maionese e avremo risolto il problema. Gli esperti sostengono che questi due prodotti siano dei veri e propri detergenti e non soltanto. Infatti, la vasellina è un’ottima alleata anche per rimuovere eventuali macchie dalle superfici in legno. Tutto ciò che dovremo fare è applicarlo sulla parte interessata, lasciarla riposare per qualche ora e rimuovere delicatamente con un panno.

Per quanto riguarda la maionese invece, questa si presta soprattutto alla rimozione delle macchie da sostanze liquide e il procedimento è semplicissimo. Cospargiamone un po’ sul legno e puliamo con una pezza sino alla sua eliminazione.

Pochi minuti, grandi risultati e zero costi

Questi sono i metodi incredibili per rimuovere macchie e graffi su tutti i mobili di legno e renderli come nuovi e sono semplicissimi. Non dovremo spendere nulla e ci toccherà perdere solo 10 minuti o poco più. Prendersi cura della casa è semplicissimo, anche quando crediamo di essere davanti a una tragedia. Non disperiamo, a tutto c’è rimedio, anche al legno più delicato.