Quella passata è stata un’altra settimana interlocutoria per le quotazioni dell’oro che presto dovranno affrontare ostacoli molto importanti. Premesso che lo scenario tracciato a inizio anno che prevedeva l’oro in area 3.500 durante il 2021 (Dopo un inizio anno debole l’oro dovrebbe esplodere al rialzo verso area 3.500 dollari) è sempre quello più probabile, anche a livello macro si stanno creando le condizioni che spingono verso un rafforzamento del metallo giallo.

Il risveglio dell’inflazione rappresenta, secondo gli analisti, un ottimo motivo per investire sull’oro. L’investimento sul metallo prezioso, infatti, rappresenta un ottimo strumento per combattere il surriscaldamento dell’inflazione. D’altra parte le prospettive economiche incerte costringono la Federal Reserve a rimanere paziente e a mantenere le sue politiche monetarie ultra-allentate.

Dal punto di vista grafico non ci sono molte novità rispetto a settimana scorsa.

Dopo che la settimana precedente ha chiuso sopra l’importantissimo livello in area 1.750/1.800 dollari aprendo di fatto all’inversione rialzista che ha come I obiettivo di prezzo area 1.871,6 dollari, quella appena conclusasi ha confermato il break rialzista. A questo punto gli obiettivi successivi si trovano in area 2.063 dollari, prima, e 2.264 dollari, poi.

Affinché questo rialzo possa avere un impatto nel lungo periodo, però, è necessario che le quotazioni si portino stabilmente sopra area 1.900 dollari. In questo caso prenderebbe piede la proiezione rialzista che ha come massima estensione area 3.500.

Monitorare, quindi, con attenzione i precedenti livelli per evitare brutte sorprese.

Un’altra settimana interlocutoria per le quotazioni dell’oro che presto dovranno affrontare ostacoli molto importanti: Le indicazioni dell’analisi grafica

L’oro (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 14 maggio in rialzo dello 0,77% rispetto alla seduta precedente a quota 1.838,1 dollari. La settimana, invece, si è chiusa con un rialzo dello 0,37%.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile