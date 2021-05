Tutti abbiamo almeno un paio di occhiali che portiamo sempre con noi. Da vista o da sole, gli occhiali sono un accessorio tanto utile quanto piacevole da indossare.

Un tempo, chi soffriva di problemi alla vista ed era costretto a mettere gli occhiali e sperava di poter ricorrere presto alle lenti a contatto.

Fortunatamente le cose son cambiate già da tempo e gli occhiali da vista leggeri e colorati hanno preso il sopravvento su quelli grossi e pesanti. Tra l’altro, non è un segreto che tante persone che non ne avrebbero bisogno ma decidono di indossarli non graduati per una questione puramente estetica. Se questa ci potrebbe sembrare in parte una follia, dall’altra non possiamo negare l’originalità della cosa.

Esiste però un problema per tutti quelli che portano gli occhiali: la custodia. Come mai?

L’amata e odiata custodia

Il portaocchiali è quell’oggetto che, in qualche modo e per qualche ragione ancora sconosciuta, tendiamo a perdere.

Un po’ come gli accendini, anche questo utilissimo accessorio finisce per disperdersi nei meandri della casa o chissà in quali altri posti. Se anche ai nostri cari lettori è successo di non trovare più la custodia degli occhiali, Noi della Redazione oggi risolveremo questo problema. Infatti, creare un portaocchiali originale e fai da te sarà un gioco da ragazzi con questo metodo semplice ed economico. Vediamolo e soprattutto divertiamoci insieme.

Creare un portaocchiali fai da te sarà un gioco da ragazzi con questo metodo semplice ed economico

Tutto ciò che ci serve è un pezzo di tessuto, preferibilmente di cuoio o pelle, delle forbici, ago e un filo del colore che preferiamo.

Diamo al tessuto una forma rettangolare, arrotondiamo l’angolo utilizzando le forbici e pieghiamolo a metà su se stesso. Chiudiamo le due parti “separate” cucendole con ago e filo e il gioco è fatto. Ecco che abbiamo ottenuto un graziosissimo portaocchiali spendendo meno di qualche euro e realizzandolo in pochissimi minuti.

Creare un portaocchiali originale e fai da te sarà un gioco da ragazzi con questo metodo semplice ed economico. Non serve essere degli esperti di taglio e cucito, ma soltanto un po’ di creatività e fantasia.