Questa è l’incredibile soluzione definitiva fai da te che risolverà il problema della pulizia dei vetri dell’auto.

Pulire gli ambienti in cui viviamo dev’essere una prassi giornaliera o comunque con una cadenza che ci permetta di stare bene. Quando pensiamo agli ambienti da pulire, la nostra mente ci riporta subito alla casa, alle stanze in cui dormiamo, al bagno e alla cucina.

Ma in realtà non viviamo solo a casa, c’è un altro ambiente che noi viviamo quasi quotidianamente. In quest’ambiente passiamo gran parte delle nostre ore, possiamo portare tutto ciò che ci serve come scarpe da ricambio, indumenti, borse e altro. Quest’ambiente diversamente da quello fisso, come la casa, è nella realtà mobile, ci permette di spostarci. Ci stiamo, infatti, riferendo alla nostra auto che in qualche modo diventa la nostra seconda casa. Anche questa necessita di pulizia e ordine. Alcuni di noi ricorrono all’autolavaggio per far splendere la propria macchina, altri invece preferiscono ricorrere a metodi fai da te e pulire da macchina da soli.

Ecco il detergente naturale fai da te

Ecco il detergente naturale fai da te

Pulire l’auto non è per tutti un’operazione piacevole, infatti, per coloro che non amano farlo è più facile ricorrere a strutture dedicate. Altri invece la vivono come un rituale e attendono il fine settimana per potercisi dedicare. I vetri sono la cosa che si cerca di mantenere pulita, ecco il detergente naturale fai da te che garantisce vetri puliti in poco tempo. Abbiamo bisogno di 150 ml di alcool puro, 600 ml di acqua distillata, 10 gocce di detersivo per piatti e infine qualche goccia di olio essenziale. Inseriamo il tutto in un contenitore munito di spruzzino e agitiamo energicamente, così da miscelare bene gli ingredienti. L’acqua distillata la consigliamo per evitare gli aloni dovuti al calcare e l’olio essenziale per profumare il nostro detergente. Dunque scegliamo ciò che più ci piace. Una volta pronto, nebulizziamo e puliamo con un panno in microfibra i vetri dell’auto, il risultato sarà strabiliante.

Consigli utili

Come già detto utilizziamo dei panni in microfibra per pulire i vetri dell’auto, indossiamo sempre dei guanti e puliamo i vetri in una zona d’ombra. Se dovessimo pulirli sotto la luce del sole il risultato sarebbe quello di avere dei vetri con gli aloni.

