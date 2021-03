Una questione che spesso crea incomprensioni e malumori è quella dei like incontrollati, dispensati a post e fotografie sulle pagine social. Il comportamento, soprattutto maschile, può costituire un vero problema all’interno di una relazione, o aprirsi a mille confuse interpretazioni. Per sbrogliare la matassa, ecco le vere ragioni che si nascondono dietro i “like” degli uomini.

Per quanto ancora ci imbarazzi parlarne, i social influenzano pesantemente la nostra vita. Ma è bene prendere seriamente le emozioni scaturite dalle dinamiche digitali, perché i loro effetti non sono affatto meno reali delle emozioni nate vis a vis.

I danni derivanti dall’uso inconsapevole dei social sono materia di studio di esimi psicologi, che si trovano a fronteggiare le nuove dilaganti problematiche sociali.

È il caso di Traci Pedersen, che ha studiato le differenti dinamiche di gelosia nate negli uomini e nelle donne a partire dai social network. Nel suo “Jealousy triggers may differ between men, women on social media”, il like alle foto delle altre è motivo di grandi gelosie femminili.

Le principali ragioni che spingono gli uomini a mettere like a un contenuto sono: lealtà, vendetta e interesse. Lealtà significa che non siamo particolarmente interessati al contenuto, ma vogliamo dare supporto alla persona che l’ha pubblicato. Vendetta significa che sappiamo che quel like causerà danni e per questo lo mettiamo. Interesse significa che quel contenuto ci interessa sinceramente, o che ci interessa la persona che l’ha postato.

Ma una volta svelato cosa si nasconde dietro un like, come dobbiamo comportarci?

Mettiamoci la testa, soprattutto nelle relazioni digitali

Nel suo saggio sull’attuale rivoluzione tecnologica, “The Game“, Alessandro Baricco nota come l’efficienza performativa stia alla basa della nuova era digitale. Questo significa che, come il rapporto tra umano e schermo, anche il rapporto tra umano e umano è sempre più privo di contesti e mediazioni.

Il fatto è palese nella dinamica del like. Un like è una reazione tanto immediata e sintetica da poter nascondere centinaia di significati, come non nasconderne alcuno. Entrare nel vortice dell’interpretazione di ogni reazione lasciata sui social è estremamente nocivo. Gli psicologi convengono che c’è un netto squilibrio tra i significati che attribuiamo a un like e la leggerezza con cui viene concesso.

Per questo, il consiglio è di usare la testa. Se un “mi piace” è sufficiente a minare la serenità della nostra relazione, forse è la nostra relazione ad avere problemi che è bene affrontare subito. Questo vale per le donne come per gli uomini.