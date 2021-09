Lo zodiaco celtico è un’antica tradizione divinatoria. I popoli celtici vivevano nel centro Europa e hanno raggiunto l’apice della propria cultura tra il IV e il III secolo avanti Cristo. La loro cultura è nata tra le attuali Boemia e Baviera proprio in quel periodo, estendendosi fino alle isole dell’attuale Gran Bretagna. Ci sono insediamenti noti anche in Spagna, in Italia e perfino in Anatolia.

La caratteristica dei Celti è stata quella di condividere l’origine della lingua, la religione, l’etnia e la cultura ma di non essere mai stato un unico popolo. Era piuttosto un insieme di popoli diviso in varie tribù. Il calendario celtico e il relativo oroscopo sono stati elaborati dai druidi, la casta sacerdotale dei Celti. È composto da 21 segni che si intersecano nel corso dell’anno. Ad ognuno di essi è legato un albero e le sue peculiarità specifiche di quel periodo dell’anno.

Un oroscopo simbolico

La simbologia dietro queste scelte è molto complessa e profonda. L’albero rappresenta il ciclo della vita e il concetto della trinità del Tutto, al quale i Celti erano molto legati. Settembre, in particolare, è il mese legato al Pino, al Salice, al Tiglio, all’Ulivo e al Nocciolo. Nell’articolo di oggi, dopo questa breve introduzione, i Lettori scopriranno che questi sono i due segni favoriti a settembre secondo l’oroscopo celtico, con le loro caratteristiche uniche.

Questi sono i due segni favoriti a settembre secondo l’oroscopo celtico

I nati dal 24 agosto al 2 settembre sono benedetti dal segno del Pino. Sono persone caratterizzate da una grande maturità, con una propensione con l’ordine e la perfezione, che non hanno problemi ad anteporre i doveri ai piaceri. Spesso sono anche dotate di grande forza fisica. Odiano i compromessi, ma hanno poca empatia: i dolori e le pene di chi sta loro attorno non li toccano. Sono intelligenti e costanti, sia nel lavoro che nella vita, ma tendono a essere imperscrutabili, impenetrabili. Solo la passione di un grande amore può scalfire la loro dura corteccia.

I nati dal 3 settembre al 12 settembre sono invece benedetti dal Salice. Al contrario dei Pini, amano l’imprevedibilità e la libertà. Sono continuamente alla ricerca di sentimenti veri, forti e amano la nostalgia e la malinconia. Sono grandi amanti e ottimi seduttori, ma a volte peccano di egoismo e di infedeltà, perché hanno paura di perdere le persone che amano. Nonostante ciò, sanno subito come farsi perdonare con la loro ironia pungente. A volte finiscono per sembrare lamentosi, ma sono anche estremamente romantici e sensuali.