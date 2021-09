La stagione fredda si sta avvicinando e con essa si riaccendono anche i camini.

Questi non sono solo un complemento d’arredo, che assicura riscaldamento in tutto l’ambiente, ma spesso anche un’alternativa al piano cottura.

Infatti, nelle case in cui ci sono ampi camini non è raro cuocere sotto la brace le caldarroste, la carne sulla griglia o le patate al cartoccio.

Lo sporco che ne deriva rende necessaria una pulizia profonda di tanto in tanto, ma soprattutto prima di riaccenderlo dopo il lungo stop estivo.

La pulizia del camino è fondamentale anche per un motivo di sicurezza. Infatti, cappe, canne e comignoli lasciati per troppo tempo all’incuria possono andare in fiamme facilmente e causare danni ingenti all’abitazione.

Se per una messa a nuovo della canna fumaria è opportuno contattare uno spazzacamino esperto, per le parti in ghisa abbiamo alcuni metodi alternativi che possono farle tornare come nuove.

Camino come nuovo con questi prodotti che molti hanno in casa

In commercio esistono tanti prodotti per la pulizia del camino. Molti di questi però risultano estremamente aggressivi e talvolta pericolosi anche per chi li utilizza.

Però possiamo rendere il nostro camino come nuovo con questi prodotti che molti hanno in casa.

Un primo metodo per rimuovere accumuli di fuliggine e incrostazioni è quello di preparare una soluzione composta da aceto e acqua bollente in parti uguali.

Questa soluzione va poi spruzzata sulle parti da pulire e lasciata agire per circa 15 minuti. Eventualmente spruzzarne ancora e poi pulire il tutto con una spugna nuovamente imbevuta di aceto.

Come creare “paste abrasive” alternative

Un altro metodo poco conosciuto è quello di utilizzare la cenere stessa, da setacciare prima dell’utilizzo.

Tenendo a portata di mano una bacinella d’acqua bollente, immergere la spugna nell’acqua e prelevare una parte di cenere per poi procedere alla pulizia strofinando energicamente.

Infine, una pasta abrasiva alternativa può essere ottenuta mescolando 1 cucchiaio raso di bicarbonato, 1 cucchiaio di acqua e il succo di mezzo limone.

Questi metodi estremamente economici e semplici possono davvero tornare a far risplendere il nostro camino e prepararlo ad accogliere anche succulente pietanze.

La bella notizia è che possono essere utilizzate anche per tutti gli elementi in ghisa che abbiamo in casa come quelle della stufa, gli spargi fiamma dei fornelli e le bistecchiere.

Non resta che accendere un bel fuoco e perché no, provare a gustare sulla brace questo dolcissimo frutto di stagione di cui pochi conoscono i benefici.