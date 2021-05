Il basilico deve essere disponibile in casa, soprattutto in estate. Infatti, moltissimi dei piatti che cuciniamo richiedono il suo utilizzo. Sicché, non possiamo ricordarci ogni giorno di comprarlo e dobbiamo necessariamente tenerlo a portata di mano.

Tuttavia, uno dei maggiori problemi è che dopo qualche settimana ci ritroviamo la piantina di basilico marcita. Di conseguenza, finiamo per comprarne a centinaia pur di servircene a piacimento. Come, trovare una soluzione? Ebbene, questi sono i 3 trucchi per tenere il basilico sempreverde, con foglie profumatissime da far invidia ai vicini. Dunque, cerchiamo di evitare di doverne comprare sempre una nuova!

Trucchi per tenere il basilico sempreverde in casa

Il primo trucco che va rispettato per tenere un basilico perfetto è quello di separare le piantine. Occorre sapere, cioè, che la piantina con il vasetto nero che compriamo al supermercato contiene, al suo interno, più piantine di basilico.

Sicché, esse vanno divise e ripiantate in un vaso più grande. In tal modo, otterremo un pianta più grande e ricca di foglie. Abbandoneremo, dunque, la piantina gracile che tende a marcire presto.

Il secondo trucco da conoscere è quello di evitare che fiorisca. Questo perchè se iniziano a spuntare i fiori, la pianta investirà il meglio della sua energia per essi, a scapito delle foglie. Sicché, per evitare la fuoriuscita dei fiori, occorre tagliare spesso le punte degli steli.

Terzo trucco

Quando abbiamo bisogno di cogliere le foglie di basilico per cucinare dobbiamo prendere quelle più in alto. Molti, invece, commettono l’errore di fare l’inverso, cioè di tagliare quelle in basso. Questo perché si pensa che tagliando le foglie più giovani, si blocchi la crescita della pianta.

Al contrario, invece, il trucco consiste nel tagliare il basilico dalle punte. In definitiva, seguendo questi 3 trucchi, la pianta di basilico sarà più robusta e rigogliosa. Ecco, dunque, svelati i 3 trucchi per tenere il basilico sempreverde con foglie profumatissime da far invidia ai vicini ed evitare di dover comprare sempre una nuova piantina!

