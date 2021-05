Giugno è uno dei mesi migliori dell’anno per dare colore ai nostri giardini. Le temperature non sono quelle eccessive di luglio e agosto e alcune piante possono crescere in tutta tranquillità regalandoci fiori meravigliosi. E tra i più belli in assoluto ci sono quelli del rododendro. È giugno il mese ideale per piantare nel giardino questi coloratissimi fiori che potrebbero diventare utilissimi anche per la nostra salute.

Come coltivare il rododendro

Per coltivare il rododendro in giardino avremo bisogno di un vaso abbastanza grande da riempire con un terriccio povero di calcio. Aggiungiamo un concime specifico adatto alle piante acidofile. Se non lo abbiamo a disposizione possiamo optare per un miscela a base di fondi di caffè.

Adesso possiamo piantare i semi. Per avere una fioritura abbondante dovremo annaffiare spesso e posizionare il nostro vaso in una zona non esposta direttamente al sole. A questo punto potremo occuparci soltanto della manutenzione e togliere via via le poche foglie secche o rovinate.

Oltre a produrre meravigliosi fiori con tonalità che vanno dal rosa al rosso acceso, il rododendro può rivelarsi un prezioso alleato per la salute.

Le piante e gli arbusti di rododendro sono ricchi di tannini e glucosidi amari. Ovvero di sostanze che sono molto utili per favorire la sudorazione, alleviare i sintomi dei reumatismi e stimolare la diuresi.

Con le foglie e i rami secchi che tagliamo durante la manutenzione possiamo realizzare un decotto. Beviamolo una volta al giorno e regoleremo la sudorazione, soprattutto nei mesi estivi.

Il rododendro è ottimo anche come base per il miele. Oltre a essere molto gustoso, il miele di rododendro è noto per le sue proprietà depurative e rilassanti.

Alcune specie di rododendro come quello asiatico sono molto utilizzate nella medicina omeopatica. Dalle foglie possiamo ricavare una tintura che ha ottimi effetti contro le nevralgie e i dolori articolari.

