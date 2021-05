Ecco la pianta che risana, importata in Europa grazie ai botanici inglesi e francesi è capace di abbellire le nostre case come se fossero delle regge reali

“Peonia” dal greco significa “pianta che risana”, proprio ad indicarne le sue virtù miracolose, note agli antichi. Essa era diffusa soprattutto in Oriente. Ed è arrivata in Europa nel XIX secolo, grazie a dei botanici inglesi e francesi.

Questi ultimi, in ritorno dall’Oriente, decisero di iniziare a coltivarla. In Cina e in Giappone essa è nota come la “regina dei fiori”.

Questa pianta, inoltre, è stata celebrata da Plinio il Vecchio, che ne ha parlato in una leggenda. Egli narra che della peonia come identificazione nel dio Peone, che venne tramutato in fiore per aver liberato Latona dai dolori del parto.

La sua apparenza è maestosa, anche se la peonia nel linguaggio dei fiori significherebbe timidezza e pudore. È simile ad una rosa ma più grande e piena.

Insomma, ecco la “pianta che risana”, importata in Europa grazie ai botanici inglesi e francesi. Essa è capace di abbellire le nostre case come se fossero le regge dei re! Ma cerchiamo di sapere qualcosa di più su questo splendido fiore.

Le peonie sono piante perenni, che vivono a lungo. Sono di due tipi. Le erbacee, i cui fiori spuntano in primavera e scompaiono in inverno. E poi le arbustive, caratterizzate da fusti alti e legnosi, sui quali spuntano foglie e fiori.

Ebbene, dove far crescere questa “pianta dei re”? Esse possono stare ovunque. Tranne che in riva al mare. Questo perchè non resistono al caldo afoso.

Si adattano bene, invece, al freddo. Infatti, in Cina, che è il loro Paese di origine, resistono fino a 40 °C sotto lo zero. Non a caso, anche per la loro fioritura, è consigliabile esporle al freddo per un certo periodo di tempo.

Pertanto, si adattano perfettamente anche alle zone montuose e ai climi freddi. Inoltre, come indicato, sono piante molto longeve, che possono durare per decenni.

Tuttavia, per arrivare a ciò, sono necessari almeno 2-3 anni perchè le piante raggiungano una buona fioritura. In definitiva, sarebbe veramente eccezionale poter avere nelle nostre case la “pianta che risana”, importata in Europa grazie ai botanici inglesi e francesi è capace di abbellire le nostre case come se fossero delle regge reali.

