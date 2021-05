A lungo andare, a causa delle cerette e dell’uso di rasoi e lamette la pelle della zona bikini può avere problemi di pigmentazione. Con il passare del tempo, si formano infatti antiestetiche macchie scure. Questi sono i 3 rimedi casalinghi assolutamente efficaci e al 100% naturali per risolvere l’antiestetico problema delle macchie scure nella zona bikini.

Il problema delle macchie scure sulla pelle

Le macchie scure sulla pelle nella zona bikini sono molto frequenti e risolvere il problema è un’urgenza sempre più avvertita. Le macchie arrivano ad essere a volte molto antiestetiche. Rendono inoltre più vecchio l’aspetto della nostra pelle, benché compaiano anche in un’età più giovane rispetto a quella che si potrebbe pensare. Spesso vengono proposti dei trattamenti per risolvere il problema, ma questi hanno dei costi non indifferenti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Questi sono i 3 rimedi casalinghi assolutamente efficaci e naturali per risolvere l’antiestetico problema delle macchie scure nella zona bikini

Ecco come preparare a casa dei composti al 100% naturali utilizzando quello che abbiamo in casa o spendendo poco:

a) composto a base di succo di limone e yogurt. Mescolare il succo di un quarto di limone con un cucchiaio di yogurt e applicalo sulla zona interessata. Lasciare agire per 15 minuti. Evitare di fare questo trattamento subito dopo la depilazione, la cute potrebbe irritarsi;

b) composto a base di mandorle. Mettere in ammollo un pugnetto di mandorle per 24 ore, sgusciarle e schiacciarle. Aggiungere qualche goccia di latte per formare un composto denso. Applicarlo sulla zona bikini e lascialo agire per 1 ora. Sciacquare con acqua tiepida;

c) la papaya. Prendere un pezzo di papaya e ridurlo in poltiglia. Applicare sulla parte interessata, lasciare riposare per almeno 30 minuti e risciacquare. Ripetere 2 volte al giorno per un paio di settimane. Al termine di questo tempo la pelle dovrebbe essersi schiarita sostanzialmente.

È consigliabile idratare a lungo la pelle dopo ogni trattamento, con gel all’aloe vera per esempio, molto efficace. Con questi metodi il problema estetico delle macchie scure nella zona bikini può essere superato.