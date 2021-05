A volte il grasso si deposita in zone particolari del corpo. Un esempio sono i rotolini che si formano sulla schiena o al lati del busto. Per non parlare degli accumuli sotto le ascelle che rendono difficile indossare una camicia o un vestito. Il problema è che dimagrire in quei punti diventa difficilissimo, poiché non tutti i tipi di ginnastica funzionano.

Eppure esistono degli esercizi specifici, capaci di lavorare quelle fasce ed eliminare proprio quel grasso. Ecco una guida a 4 semplici esercizi per sconfiggere il grasso della schiena e i rotolini laterali per prepararsi alla prova costume.

Circuito direttamente da casa

Per iniziare il nostro allenamento avremo bisogno di alcuni oggetti. Ci serviranno un tappetino da ginnastica, 2 pesi o manubri e una corda per saltare. Recuperarli sarà facile poiché si possono trovare in qualsiasi negozio sportivo ben fornito.

Ora è il momento di cominciare. Poiché dobbiamo far lavorare le fasce laterali, inizieremo con un esercizio in piedi con i manubri. La posizione di partenza è con le gambe leggermente divaricate alla larghezza delle spalle, le ginocchia leggermente piegate. I gomiti che reggono i manubri devono stare aderenti al corpo ma con i pesi di fronte al petto. Da questa posizione tiriamo un pugno laterale a destra e uno a sinistra per un minuto.

Finito l’esercizio, si passa all’allenamento alla corda. Sembrerà complicato, ma basta poco perché il corpo capisca il movimento da fare. Seguirà un allenamento di tre ripetizioni di un minuto ciascuno di salto. Si possono seguire indicazioni precise sull’uso della corda in questo articolo.

Ora prendiamo il tappetino e sdraiamoci supini sulla schiena. Pieghiamo le gambe e le ginocchia formando un angolo di 90 gradi. Prendiamo un manubrio per ciascuna mano e apriamo le braccia ai lati. Facciamo in modo che i polsi siano allineati con i gomiti. L’esercizio consiste nel sollevare contemporaneamente gambe e braccia verso l’alto. Ritorniamo alla posizione di partenza e ripetiamo l’esercizio per un minuto circa.

L’ultimo esercizio parte dalla posizione di plank. Questo prevede che gambe e mani che poggiano a terra formino una linea retta. Questo esercizio migliora la stabilità e allena gli addominali. Se aggiungiamo anche una rotazione laterale alternata, si alleneranno anche le fasce laterali interessate dai rotolini di grasso. Vedremo che settimana dopo settimana questo allenamento darà i suoi frutti.