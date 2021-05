È risaputo ormai che sono le macchie più delle rughe a invecchiare il viso. La cosmetica di oggi, infatti, si sta sviluppando intorno al nuovo mantra della bellezza: illuminare il viso. Il problema delle iperpigmentazioni ha un impatto sull’invecchiamento della pelle più visibile di rughe e perdita di tono. Un fattore che contribuisce a queste iperpigmentazioni è l’inquinamento ambientale che rende la pelle grigia, disidratata e untuosa in superficie. Ma se in passato i fluidi utilizzati per prevenire questi problemi non presentavano formule piacevoli, poiché spessi e biancastri, adesso tutto è cambiato. Questi i cosmetici di ultima generazione che salgono alla ribalta per prevenire in modo efficace macchie e rughe.

Le protezioni solari

Parliamo delle formule delle protezioni solari Spf 50, un tempo considerati cosmetici di serie B, oggi prodotti gradevoli e altamente efficaci. Quelle disponibili sul mercato oggi sono creme che proteggono dalle macchie e dall’invecchiamento accelerato in una sola applicazione, e curano grazie anche a principi attivi parti integranti delle creme no-age. Se prima questi filtri venivano percepiti come una barriera che impediva l’abbronzatura, e per questo respinti dai consumatori, adesso sono un fattore di igiene cosmetica essenziale. La centralità della cosmetica di oggi, infatti, sono la detersione, l’idratazione e la foto-protezione.

Applicare creme Spf 50 oggi non è più un dramma, ma una scelta di bellezza, la migliore per la pelle. Questo grazie a una formula completa con filtri protettivi, antiossidanti, estratto di luppolo anti-macchie e sostanze attive no-age.

Sul mercato è possibile trovare prodotti validi di diversi e ben conosciuti marchi, da Nivea a Caudalie, da La Roche a Eucerim e i prezzi di queste creme oscillano tra i 20 e i 35 euro. Le soluzioni offerte sono le seguenti, da scegliere secondo le proprie esigenze:

a) complesso di antiossidanti che riduce le macchie solari, i danni da luce blu e l’iperpigmentazione causata da smog;

b) creme anti-macchie con una formula specifica notturna che esfolia;

c) creme da giorno con filtri Uv per contrastare discromie e promuovere la luminosità del viso;

d) creme da applicare prima del trucco con filtri ad ampio spettro, attivi anti-età, antismog, anti-macchie;

e) sieri anti-macchie da utilizzare la notte prima di un fluido con Spf protettivo.

Questi i cosmetici di ultima generazione che salgono alla ribalta per prevenire in modo efficace macchie e rughe e che garantiscono i migliori risultati.