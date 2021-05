Esistono tante ragioni per avere un pergolato nel proprio spazio esterno. Che sia un giardino o una terrazza, un pergolato in legno è una soluzione elegante e utile. Lo è ancor di più se si decide di ricoprirlo con una pianta rampicante dai fiori bellissimi.

La prima funzione è di proteggere dal sole e dalla pioggia. Per esempio si può scegliere di costruire un porticato nella zona pranzo, oppure dove abbiamo posizionato delle comode poltroncine. Inoltre, il porticato è perfetto per chi desidera privacy e intimità dagli sguardi esterni. Il costo di un pergolato è solitamente variabile. Ci sono modelli molto cari e altri con una minore qualità.

Oppure c’è una soluzione diversa. In questo articolo si spiega come realizzare da soli un pergolato spendendo meno che acquistandolo. Ecco come costruire magnifici pergolati fai da te in legno per le nostre piante rampicanti con questa idea facile ed economica.

Come iniziare il progetto

Prima di iniziare a pensare alla costruzione del nostro pergolato, sarà il caso di controllare i regolamenti relativi del nostro Comune. È possibile che ci siano vincoli paesaggistici per i quali bisogna chiedere i permessi.

Ma poiché si tratta di un pergolato semplice, che in futuro si può rimuovere, non dovrebbero esserci impedimenti. Se, invece, la struttura è ben fissa e molto estesa, forse sarà il caso di chiedere al Comune.

Poi si sceglierà il legno. Tra i migliori, che non hanno bisogno di trattamenti per la pioggia, ci sono il legno di iroko e il teak. Invece, tra i legni trattati dobbiamo scegliere tra pino, abete rosso e bianco e castagno.

Ecco come costruire magnifici pergolati fai da te per le nostre piante rampicanti con 3 idee facili ed economiche

Scelto il legno si può cominciare il progetto del pergolato. I 4 pali che si adopereranno come base dovranno essere ben fissati e saldi al terreno. Si dovranno acquistare delle piastre quadrate in acciaio, dove incastrare ciascun palo. Poi si prenderanno le misure precise della distanza che dovranno avere i 4 pali. Verifichiamo le giuste misure prima di fissare le placche al suolo. Da controllare prima sono anche le due diagonali e la verticalità dei pilastri.

Esistono delle assi in legno prefabbricate che funzionano ad incastro. Questa è la scelta migliore per chi vuole risparmiare tempo e denaro. Gli incastri sono autobloccanti (maschio e femmina) e consentono un bloccaggio saldo e sicuro. Oppure si possono scegliere pali a incastro a rondine. Si possono ottenere pilastri e assi della misura che si vuole. Dunque, ecco come costruire magnifici pergolati fai da te per le nostre piante rampicanti con 3 idee facili ed economiche.

Una volta eseguita la struttura, si può pensare di coprirla con un tappeto di canne, con un telo o tenda impermeabile, oppure ancora con dei rampicanti coprenti.