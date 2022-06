Alcuni libri lasciano il segno e non possono essere ignorati in alcun modo. Parliamo, in questo caso, di veri e propri capolavori che hanno fatto la storia della letteratura. Queste meravigliose opere potrebbero completamente cambiare la nostra visione del mondo, aprendoci a nuovi universi ancora sconosciuti.

Proprio per questo motivo e per l’enorme peso che hanno, quindi, è necessario fare una selezione accurata dei libri che leggiamo. In questo modo, infatti, possiamo davvero cogliere la bellezza della scrittura e appassionarci di opere incredibili che sono rimaste nei secoli. Tra questi potremmo sicuramente citare Moby Dick, ma non solo. Ci sono, infatti, tantissimi altri romanzi che ci faranno letteralmente battere il cuore.

Iniziamo con l’Orlando Furioso, il capolavoro di Ludovico Ariosto che ha fatto innamorare intere generazioni

Uno degli incipit più famosi nella storia della letteratura e uno stile incisivo e riconoscibile. Ecco come si presenta l’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, un capolavoro d’arte davvero imperdibile. L’avvincente storia riportata nelle pagine del noto autore si basa su 3 temi fondamentali che fungono da vettori all’intera opera. Abbiamo, intanto, la guerra tra i saraceni di Agramante e i cristiani di Carlo Magno che si tiene in Francia.

Le battaglie, raccontate con incredibile minuzia, creano uno scalpore incredibile, che tiene il lettore incollato fino alla fine dei racconti. Secondo tema è, ovviamente, l’origine della Casa d’Este, a cui è dedicato il romanzo e che parte dall’unione tra i personaggi Ruggiero e Bradamante. Ultimo, ma non per importanza, troviamo il tema della follia d’amore di Orlando, protagonista assoluto, non ricambiato da Angelica.

Questi sono 3 tra i libri più venduti e amati di sempre che ci faranno sognare e che stravolgeranno l’estate

Nella lista, poi, non possiamo non citare Le ultime lettere di Jacopo Ortis del magistrale Ugo Foscolo. In questo caso, il protagonista, Jacopo per l’appunto, è un giovane patriota che si rifugia sui Colli Euganei dopo essere scappato da Venezia. In questo luogo del tutto nuovo si innamora della dolce Teresa che, però, è promessa sposa a Odoardo. Attraverso le parole di Jacopo, Foscolo ci permette di entrare in un mondo complesso e fortemente articolato, che lascerà tutti a bocca aperta.

Infine, come escludere il leggendario Fu Mattia Pascal, di Luigi Pirandello, un’opera che è un vero e proprio capolavoro di narrativa, sociologia e psicologia. La vicenda ruota attorno a Mattia, impiegato nella Biblioteca Boccamazza e stanco della sua vita. Dopo essere fuggito verso Montecarlo, scopre da un giornale che a casa tutti lo credono morto. Grazie a questa notizia, il protagonista sceglie di cambiare completamente vita, prendendo un nuovo nome e iniziando una quotidianità totalmente differente. Perciò, ora sappiamo che questi sono 3 tra i libri più venduti e geniali di tutta la storia, dei veri e propri capolavori assolutamente da leggere.

