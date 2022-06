L’astrologia può guidarci in tantissimi aspetti della nostra vita. Per quanto non stiamo parlando di una scienza esatta e sicura, infatti, non sono poche le persone che decidono di farvi affidamento. Anche con grande costanza ed entusiasmo. Ricordando, ovviamente, che ogni cosa che leggiamo sull’oroscopo va presa con le pinze, potremmo sfruttare anche noi i consigli degli astri. Infatti, scoprire cosa le stelle dicono di noi, del nostro segno zodiacale e del nostro futuro potrebbe essere davvero stimolante e interessante.

L’astrologia avvisa e pone l’attenzione su un segno in particolare che sembra non essere fedele come potrebbe apparire all’inizio

Le stelle possono davvero dirci tantissimo di noi e delle persone che abbiamo intorno. Infatti, gli astri distinguono ogni segno zodiacale, caratterizzandolo con delle peculiarità caratteriali ben precise e specifiche. Ovviamente, come abbiamo già sottolineato, si tratta di informazioni da prendere sempre con le pinze, dato che non stiamo parlando di una scienza esatta. Ma comunque, l’astrologia ci offre un quadro più o meno completo di tutti i segni e, in particolar modo, di quelli più o meno affidabili.

Per esempio, sappiamo che il segno dei Pesci, soprattutto in amicizia, è il più sicuro di tutti e di lui ci si può fidare ciecamente. Per altri segni queste regole non valgono. Ad esempio, il segno dei Gemelli, al contrario, è fortemente volitivo e potrebbe cambiare idea da un momento all’altro, sorprendendoci in modo negativo.

Teniamo gli occhi aperti con questo segno che non è Scorpione o Ariete ma che potrebbe facilmente pugnalarci alle spalle

Gemelli, infatti, dato il suo carattere mutevole, potrebbe riservare delle sorprese non esattamente positive. A causa della libertà di animo che lo contraddistingue più di ogni altro segno, infatti, il Gemelli cambia spesso idea. Questo può portare a dei tradimenti, sia di carattere affettivo sia di carattere amoroso, che potrebbero deludere fortemente.

Perciò, teniamo gli occhi aperti con questo segno che potrebbe non essere leale come sembra. Infatti, per quanto i Gemelli abbiano buone intenzioni quando si comportano in un certo modo, non sempre riescono a essere lineare e corretti. Con questa informazione, potremo sicuramente intraprendere comunque un rapporto con loro. Ma dovremo tenere a mente che, in qualche caso, ci potrebbe essere la possibilità di venire pugnalati alle spalle come ci indicano gli astri.

