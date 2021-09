Molte volte dormiamo in modo totalmente agitato. Può dipendere talvolta dal cuscino scomodo, da sostituire in certi casi o dal fatto che non sia adatto per noi.

Ma molto più spesso ad agitare il nostro riposo intervengono le immagini dei sogni. A volte si tratta di veri e propri incubi. O comunque di scene che ci lasciano turbati a tal punto da farci svegliare di soprassalto. Non sempre ricordiamo cosa sogniamo, ma quando lo facciamo le immagini ci ossessionano per tutta la giornata.

Ci domandiamo sempre cosa significhino certi sogni e tanto più se hanno elementi che sembrano di cattivo auspicio. Non sempre però è come sembra, infatti questi sogni che possono sembrare negativi in realtà preannunciano felicità in amore.

I loro significati

Tutti sogniamo, anche quando non lo ricordiamo. È un’esperienza vivida che seppur immaginata sembra realmente vissuta. Viene a crearsi dall’attività cognitiva del nostro cervello che continua a stare in moto perfino mentre noi dormiamo.

Una buona parte di psicanalisi vi si è concentrata, a partire dalla nota opera “L’interpretazione dei sogni” di Sigmund Freud che li ricollega all’inconscio.

Ma i sogni sono fin dall’antichità visti anche come segnali del destino, in grado di predirlo e darcene informazioni. Basti pensare a Giuseppe il famoso personaggio della Bibbia riuscito ad avvicinarsi al faraone perché in grado di spiegarne i sogni. Ancora oggi a determinate immagini si associano determinati messaggi.

Questi sogni che possono sembrare negativi in realtà preannunciano felicità in amore

Nell’interpretare i sogni molto spesso si deve adottare un’ottica di rovesciamento, scene negative non di rado infatti hanno significato positivo. Quelli che stiamo per elencare infatti sono elementi che potrebbero turbare ma che in realtà conducono un messaggio positivo in campo amoroso. Quindi se abbiamo sognato una di queste cose possiamo rilassarci, se non addirittura gioire.

Certo non deve essere piacevole sognare di essere colpiti da un fulmine, se non fosse che in realtà indicherebbe l’arrivo di un nuovo amore. Il colpo di fulmine di cui parliamo nella vita è insomma letterale nei sogni.

Sognare di cadere in un fosso, non è una trappola ma un prossimo amore. Non abbiamo da temere neanche nella presenza di un accattone, non sarebbe segno di povertà imminente bensì di ricchezza materiale e sentimentale.

Che ansia quando si sogna l’abbandono del partner, tranquillizziamoci, nei sogni sarebbe invece segno del loro amore duraturo e fedele.

La vista del sangue infastidisce molti, ma dovremmo sapere che nei sogni le dita che sanguinano annuncerebbero che il nostro amore è ricambiato.

Passiamo agli ultimi due sogni, i più inquietanti. Potrebbe sembrare un simbolo mortifero costruire una tomba, se non fosse che ci preannuncerebbe imminenti nozze.

Ancor più angosciante l’immagine infernale di demoni dotati di fruste, che al di là del loro aspetto potrebbero prometterci amore.

I sogni sono il Mondo del rovesciamento, quindi non turbiamoci troppo quando facciamo gli incubi, perché potrebbero portare messaggi positivi.