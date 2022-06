Questi smalti sarebbero perfetti anche con unghie corte o mangiate e sono alla moda ma diversi dai soliti colorati

Anche chi non è fan sfegatata di smalti e manicure probabilmente potrebbe fare un’eccezione nel periodo estivo, lasciandosi ispirare dal mondo dei colori.

Del resto, come non associare la stagione ormai alle porte con le tonalità più brillanti e sgargianti, dominanti su abbigliamento e accessori.

A tal proposito, abbiamo suggerito proprio alcuni abiti e accessori di tendenza che potrebbero renderci vere regine di stile nel corso dei prossimi mesi.

Anche per quanto riguarda le tendenze in fatto di manicure non abbiamo risparmiato consigli e bisogna dire che c’è veramente l’imbarazzo della scelta.

Così come i vestiti, anche gli smalti si accendono di mille colori differenti, invitando a orientarci su tinte vitaminiche e sgargianti.

Colori come l’arancione o il giallo fluo rispecchiano in pieno questa filosofia e diventano protagonisti della skittles manicure, che prevede unghie di diverse tonalità.

Oppure, ancora, i colori possono combinarsi in fantasiose geometrie disegnate sull’unghia e diventare il punto di forza della french manicure estiva.

Dovremmo semplicemente scegliere il nostro colore preferito da applicare sulla lunetta dell’unghia, mantenendo il tratto sottile per un risultato sì fantasioso, ma raffinato.

Alla lista delle sfumature must-have per l’estate in arrivo non possono poi non aggiungersi anche l’oro, il fucsia e il rosso effetto fragola.

Le ultime due in particolare potrebbero a loro volta essere coinvolte nella lettering manicure, che fa dei punti luce il suo valore aggiunto.

Nello specifico, su una delle unghie colorate potrebbero essere applicati piccoli strass o brillantini per formare l’iniziale del proprio nome.

Per tutte coloro che, invece, non amano i colori forti, questi smalti sarebbero perfetti anche con unghie corte.

La mossa giusta sarebbe puntare sulle milk-bath nails, che stanno spopolando tra le star di Hollywood.

Una manicure discreta, dal colore rosa tenue o lattiginoso che, oltre ad essere particolarmente chic, aiuta a mettere in evidenza gli anelli, altro must estivo.

Questi smalti sarebbero perfetti anche con unghie corte o mangiate e sono alla moda ma diversi dai soliti colorati

Altrettanto delicati, anche se meno neutri e comunque adatti a coprire anche le unghie più corte o mangiucchiate, sono i colori pastello.

In particolare, tra le tonalità migliori da questo punto di vista spiccherebbero il rosa baby, l’acqua, il malva, il menta e il lavanda.

Il segreto è usare le loro gradazioni più chiare su carnagione altrettanto chiara e preferire invece quelle forti su incarnato mediterraneo.

