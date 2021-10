Ogni stagione presenta una varietà di cibi specifici. I quali, per l’appunto, proprio durante quei mesi particolari vedono il loro periodo migliore in termini di maturazione e coltivazione. Proprio per questa ragione, nella scelta delle ricette da voler preparare, dovremmo sempre prendere in considerazione gli alimenti di stagione. Così da portare in tavola piatti non solo squisiti, ma anche in grado di trasmettere a chi li mangerà i sapori e gli odori propri del periodo.

I sapori dell’autunno

Con ottobre ormai iniziato da diversi giorni, possiamo dire di trovarci nel pieno dell’autunno. Come ben sappiamo questa stagione offre tantissimi alimenti saporiti e buonissimi. Tutti questi cibi sono in grado di apportare un tocco di sapore speciale alle ricette in cui vengono inseriti.

Fra questi, però, ve ne sono alcuni che, grazie al loro gusto e al loro odore, riescono più degli altri a trasmettere l’atmosfera autunnale. A tal proposito, nel prossimo paragrafo, andremo a parlare proprio di uno di questi.

Per una zucca ancora più saporita e gustosa basta farsi aiutare da questo trucchetto geniale

Come avremo sicuramente capito stiamo parlando della buonissima zucca. Con Halloween ormai alle porte e il freddo che inizia a farsi sentire, negli ultimi giorni sono state tantissime le persone ad aver acquistato questo ortaggio.

D’altronde, oltre ad essere super gustoso si presta a moltissime ricette diverse. Da una buonissima cheescake alla zucca alla possibilità di cuocerla al forno con l’aggiunta di spezie, sono tante le opzioni che abbiamo per portare in tavola questo alimento. Bene, a tal proposito, oggi vogliamo rivelare ai nostri Lettori un segreto per rendere la zucca ancora più saporita. In particolare quando decidiamo di cuocerla al forno.

Difatti, prima di passare alla cottura al forno, suggeriamo di preparare un gustoso composto derivante dall’unione di tre ingredienti. Ovvero olio d’oliva, aglio e paprika. Dopodiché, con l’aiuto di un pennello o in alternativa di un cucchiaio, consigliamo di utilizzarlo per bagnarci tutta la zucca. Così facendo, una volta terminata la cottura, il piatto diventerà ancora più delizioso.

Grazie, per l’appunto, all’aggiunta di tutti questi sapori a quello già intenso e aromatico della zucca. Già solamente imparando questo piccolo trucco riusciremo a portare in tavola un piatto delizioso, squisito e proprio di una stagione meravigliosa quale l’autunno. Ecco svelato, dunque, come per una zucca ancora più saporita e gustosa basta farsi aiutare da questo trucchetto geniale.