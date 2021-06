3 alternative per un aperitivo delizioso, semplice e veloce a base di pesce

Per quando si hanno ospiti a casa per l’aperitivo, ma non si ha il tempo di cucinare, queste 3 alternative fanno al caso nostro.

Stiamo parlando del paté, una preparazione a base di carne, pesce o verdura in cui gli ingredienti vengono ridotti ad una crema. Il paté è perfetto da spalmare su bruschette o crostini. In particolare, continuando a leggere vedremo come preparare 3 diversi paté a base di pesce, ovvero diverse alternative per un aperitivo delizioso, semplice e veloce.

Paté di tonno

Il paté di tonno è delizioso, fresco e perfetto per gli aperitivi o antipasti estivi. Si può mangiare direttamente su delle bruschette o dei crostini, o si può impiegare per ricette più sofisticate. Vediamo ora come prepararlo.

Ingredienti

a) 450 grammi di tonno (al naturale o all’olio d’oliva)

b) 180 grammi di patate lesse

c) 5 capperi sotto sale;

d) 100 grammi di Philadelphia light.

Preparazione

Dopo aver sgocciolato il tonno, metterlo nel mixer insieme a capperi, Philadelphia light e patate e frullare per alcuni minuti. Poi, assaggiare ed aggiustare di sale se serve. Per chi ama il limone, si può aggiungere il succo di mezzo limone e mescolare bene.

Il paté è pronto, e si potrà servire dopo aver riposato almeno 30 minuti in frigorifero.

Paté di salmone

Dal gusto più raffinato rispetto al tonno, il paté di salmone è una valida alternativa per guarnire crostini e bruschette.

Ingredienti

a) 150 grammi di salmone affumicato;

b) 150 g di yogurt greco o Philadelphia light;

c) erba cipollina q. b;

d) 5 capperi sotto sale.

Preparazione

Dopo aver tagliato a pezzetti il salmone, metterlo con gli altri ingredienti nel mixer e frullare per qualche minuto. Anche qui, si può aggiungere del succo di limone, ma se si usa lo yogurt greco non sarà necessario. Ecco che il paté di salmone è pronto, e dopo aver riposato in frigo per almeno 30 minuti si potrà servire a tavola.

Paté di acciughe

Per concludere, il paté di acciughe è l’ultima delle 3 alternative per un aperitivo delizioso, semplice e veloce a base di pesce.

Ingredienti

a) 200 grammi filetti d’acciughe;

b) 100 grammi di burro;

c) 5-6 capperi.

Preparazione

Frullare in un mixer i filetti di acciughe, il burro ammorbidito ed i capperi. Dopodiché, mettere il composto a riposo in frigo per circa 1 ora e poi servire.

Concludendo, con queste 3 alternative del paté di pesce sarà semplice preparare in pochi minuti degli aperitivi sfiziosi e perfetti per l’estate.

