Tra i disturbi più comuni del sonno c’è sicuramente la sindrome delle gambe senza riposo. Ovvero quella patologia che ci fa muovere le gambe durante la notte causando insonnia e dolori muscolari. Normalmente colpisce le donne di età compresa tra i 35 e i 50 anni ed è spesso causata da una carenza di dopamina e ferro. Ma la natura può aiutarci a risolvere anche questo problema. Questi rimedi della nonna ci aiuteranno a curare la sindrome delle gambe senza riposo e ci faranno finalmente dormire sonni tranquilli.

Curiamo l’alimentazione e il fisico

Il primo rimedio naturale per curare la sindrome delle gambe senza riposo riguarda l’alimentazione. Cerchiamo sempre di evitare a cena cibi particolarmente calorici e ricchi di carboidrati. Ne beneficeranno il riposo e la linea. Meglio escludere anche alcool e caffè. Sono sostanze stimolanti e potenziali cause di spasmi muscolari.

Un’altra buona abitudine è quella di abituarsi a far “lavorare” le gambe. Mezz’ora di camminata o di un’altra attività aerobica ogni giorno saranno fondamentali per la muscolatura e per il rilassamento notturno degli arti inferiori.

Evitiamo, però, di fare attività nelle ore serali o prima di dormire. La stanchezza è una delle cause principali della sindrome.

Questi rimedi della nonna ci aiuteranno a curare la sindrome delle gambe senza riposo e ci faranno finalmente dormire sonni tranquilli: oli essenziali, tisane e bagni

Se anche dopo aver cambiato abitudini continuiamo a soffrire di questo problema possiamo provare a risolverlo con dei rimedi completamente naturali. Prendiamo un comune olio per massaggi e aggiungiamo qualche goccia di estratto di ginepro o di arnica. Entrambe hanno proprietà antinfiammatorie e miorilassanti. Massaggiamo le gambe per qualche minuto prima di dormire e vedremo subito dei benefici.

In alternativa possiamo optare per una tisana rilassante. Sostanze come la valeriana e la comune camomilla ci aiuteranno a ridurre il rischio di crampi notturni e favoriranno il riposo.

L’ultimo consiglio è quello di provare con dei bagni di acqua calda e fredda. Passiamo le gambe sotto un getto di acqua calda dall’alto verso il basso e viceversa per due o tre volte. Asciughiamoci e ripetiamo il procedimento con acqua fredda. Miglioreremo la circolazione e rilasseremo la muscolatura. In caso di patologie persistenti è sempre meglio consultare uno specialista.