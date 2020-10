Come prendersi cura del proprio corpo. Non crederai mai a ciò che stai per leggere

Ci sono diverse tecniche per prendersi cura del proprio corpo. Infatti, per anni i trattamenti di bellezza si sono evoluti. E ognuno sceglie quello che pare più adatto alle proprie esigenze. Ma a volte ci sono alcune pratiche che possono risultare davvero bizzarre ai nostri occhi. Questo perché provengono da Paesi lontani, con culture e tradizioni diverse. E probabilmente a questi stessi Paesi sembreranno altrettanto assurde le nostre! Ma oggi vogliamo presentarti alcune pratiche di bellezza estera. Queste vengono usate per prendersi cura del proprio corpo. Non crederai mai a ciò che stai per leggere! Alcune per noi sono davvero inusuali.

Al primo posto troviamo il massaggio con i serpenti

In Indonesia e in Thailandia, un trattamento di bellezza molto famoso è il massaggio con i serpenti. E no, non è un termine tecnico per indicare qualche strumento. Stiamo parlando di serpenti veri e propri. Quando i clienti vanno a fare un massaggio, infatti, seguono un mini corso in cui gli vengono spiegate le regole base. Nessun urlo. Nessun movimento improvviso. Nessuno scatto. E poi, via verso la sala relax. Qui vengono posti sulla schiena del paziente dei serpenti non velenosi, completamente sazi, che si muovono sulla schiena del suddetto. Pare che questa pratica sia miracolosa per i dolori muscolari e per il metabolismo grazie alla scarica di adrenalina dovuta alla paura.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Il trattamento di bellezza a base di… fuoco

Si tratta sicuramente di una pratica piuttosto pericolosa. Ma sicuramente gli esperti sanno quello che fanno. Questa è una terapia dell’antica Cina. Una parte del corpo del paziente viene coperta da un asciugamano molto spesso imbevuto di un liquido segreto. Successivamente, viene accesso il fuoco per pochi secondi. Subito dopo, lo si spegne con un altro asciugamano. Pare che questo conferisca al cliente un grandissimo senso di benessere e che giovi ai muscoli!

Infine, vediamo in cosa consiste il massaggio per la faccia fatto da alcune lumache

Spostiamoci adesso in Giappone. E parliamo del massaggio facciale con le lumache. Questa pratica si basa sull’antica credenza che la bava di lumaca sia miracolosa per ringiovanire la pelle. E tutte le creme a base di questo ingrediente continuano a dar credito a questa tradizione! Praticamente, alcune lumache, lavate con grande accuratezza, si muovono sul viso del cliente. La pelle, a fine trattamento, pare sia luminosa e apparentemente perfetta!

Perciò, ecco alcune tecniche non convenzionali per prendersi cura del proprio corpo! Non crederai mai a ciò che leggerai, ti avevamo detto all’inizio dell’articolo. E siamo convinti che i tuoi occhi siano sbarrati al momento. Ovviamente, questo articolo ha lo scopo di informare. Non provate nessuna di queste pratiche a casa e da soli! Stiamo parlando di trattamenti pericolosi, che devono essere praticati da esperti!