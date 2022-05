Questi pantaloni hanno rubato il cuore delle star, sono dappertutto sui social e spopoleranno in estate con sandali, top e tracolla

Quando i nostalgici della moda che ha caratterizzato le riviste alla fine degli anni Novanta e agli inizi del Duemila incontrano i nuovi divi dei social, molti capi d’abbigliamento tornano in auge. Se i video su Tik Tok con un capo particolare si moltiplicano, è impossibile non prestare attenzione. Anche le serate mondane vedono le star del passato e quelle del presente con gli outfit che sui social vengono promossi e chiacchierati.

Con l’estate alle porte, poi, la richiesta nei negozi e nei siti online diventa pressante. Dobbiamo abbandonare i vecchi jeans che ci hanno accompagnato in inverno e prenotare le novità che sono già presenti in commercio. Questi pantaloni hanno rubato il cuore di moltissime persone in passato ma sono di moda ancora oggi con versioni rinnovate. Sono i pantaloni cargo che le generazioni social stanno apprezzando non con una semplice toccata e fuga ma come vero e proprio punto di riferimento anche per il futuro.

Modelli variegati

Spunteranno ovunque questa estate e si potrà sfruttare la versatilità del capo che si accompagna a ogni genere di stile, che sia casual o più elegante. Sia per i pranzi che le cene, o per le serate più impegnative, i pantaloni cargo potranno rappresentare un’arma importante all’interno del guardaroba, da accompagnare nelle maniere più fantasiose.

Alla fine degli anni Novanta, Brad Pitt e Jennifer Aniston ne avevano fatto un vero e proprio marchio distintivo. Oggi, Bella Hadid e Rihanna, ma anche tante altre star, sono state fotografate con i loro pantaloni cargo indosso. Ognuna con uno stile diverso, con personalizzazioni particolari, con accessori di valore o meno, ma sempre con tante variazioni.

Pantaloni multitasche, da jogging, stile hip pop o punk. Non c’è limite alla varietà. Anche influencer e blogger stanno indossando questi pantaloni poi fotografati e postati durante momenti di relax o incontri sociali.

Gli abbinamenti sono moderni, si tratta di top molto corti che mostrano gli ombelichi con i piercing o i tatuaggi su fianchi e dorso, piumini ultraleggeri e smanicati o felpe oversize. Ma c’è chi preferisce dolcevita comodi e tessuti leggeri. I più giovani scelgono poi sneakers da basket, mentre per gli outfit con cui dare meno nell’occhio, scarpe in pelle anche stile derby sono da preferire.

Le donne indossano i pantaloni cargo insieme ai sandali con il tacco che sono molto di moda quest’anno. Li accompagnano a giacche, tornate di moda, e borse a tracolla colorate. Questo a dimostrazione di come il ritorno al passato riguarda l’intero outfit, anche se con tessuti e disegni rinnovati.

Molti non apprezzeranno l’elastico che spesso è presente nei pantaloni cargo. In questo caso un salto nella sartoria di fiducia è d’obbligo. Basta poco per avere le personalizzazioni che desideriamo.

