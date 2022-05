Altro che gonne corte e gambe scoperte, quest’estate la femminilità si cela dietro pantaloni meravigliosi. Un modello del passato che torna direttamente dagli anni’70 per regalare quel tocco di boho-chic che tanto va di moda negli ultimi anni. Tessuti leggeri, raffinati e glamour che si abbinano perfettamente ad un taglio decisamente più rustico e cavallerizzo che caratterizza questo particolare modello di “calzoni”. A differenza dei modelli più datati, questi pantaloni faranno strage di cuori per tutta l’estate perché sono tornati in chiave più moderna e decisamente più chic. Gli orli sono più lunghi e i volumi più ampi rispetto al passato.

Occhio alle ultime tendenze

Stiamo parlando dei pantaloni a zampa che tornano prepotentemente a far girare la testa a moltissime donne. Non conta l’età! A 20 ma anche a 50 anni, le donne possono indossare con tranquillità questo modello, perché è un alleato di bellezza. Adatto a modellare la silhouette più formosa e a regalare volume a quella più esile. Il segreto sarà scegliere il tessuto e il colore più giusto per valorizzare ogni fisico. Inoltre, dona femminilità e praticità allo stesso tempo.

Questi pantaloni faranno strage di cuori per tutta l’estate, perfetti con i tacchi e con le scarpe basse sono favolosi anche a 50 anni

I pantaloni a zampa nascondono le scarpe, ma tendono a svelarle ad ogni passo, a causa dell’ampiezza finale dei tessuti. Dunque, il trucco è scegliere le calzature più belle e adatte per un effetto da vere dive di Hollywood. Le ultime tendenze vedono il trionfo dei sandali minimal sotto i pantaloni a zampa. Un abbinamento alla moda per sfoggiare subito un look di classe, da red carpet. Un abbinamento molto amato dalle influencer, invece, è quello più ricco con i sandali gioiello e cavigliera a serpente in bella vista.

Attenzione, però, perché questi pantaloni svasati sul fondo possono adattarsi tranquillamente anche a scarpe dal tacco più basso, oppure inesistente. D’altronde, non servono per forza scarpe con il tacco per slanciare la figura. Soprattutto, se si conosce questo piccolo escamotage rubato alle star. Quindi, anche con un paio di infradito, o dei sandali leggermente platform il risultato è spettacolare. Altra scarpa molto gettonata per un effetto un po’ bohémien è l’abbinamento delle espadrillas con la zeppa con un bel tessuto denim dei pantaloni a zampa. Un vero tocco di stile che regala spensieratezza e giovinezza al look e che sta bene a 20 e anche oltre i 50 anni. Un look semplice, comodo e di moda da provare subito!

Lettura consigliata