Ieri è stata la giornata della FED. Finalmente i mercati hanno conosciuto la tanto attesa decisione della Banca centrale USA e la possibile strategia monetaria per i prossimi mesi. Oggi e domani saranno due sedute fondamentali per capire come gli operatori hanno interpretato le mosse della FED. L’andamento delle Borse negli ultimi due giorni della settimana potrebbe rivelarci la tendenza dei prezzi nel medio periodo.

Ieri la Banca centrale americana si è riunita per decidere sul livello dei tassi di interesse. La FED ha stabilito di alzare il costo del denaro di mezzo percentuale. La maggior parte degli analisti aveva puntato su questa opzione. Adesso occorrerà capire come gli operatori reagiranno alla strategia della Banca USA. Perciò attenzione a quello che accadrà.

Il mercato ha paura che un aumento troppo deciso dei tassi di interesse possa rallentare ulteriormente la crescita economica negli Stati Uniti. Gli ultimi dati macroeconomici non sono stati incoraggianti. Il mercato del lavoro in USA, dato molto importante per il mercato americano, è vicino alla piena occupazione ma potrebbe cominciare ad indebolirsi. Ad aprile il settore privato ha creato 247.000 nuovi posti di lavoro, un dato inferiore alle attese di 390.000 posti di lavoro. Valore inferiore anche ai 479.000 posti di lavoro creati a marzo.

Attenzione a quello che potrebbe accadere a Piazza Affari nelle prossime sedute dopo la decisione della FED sui tassi d’interesse

In Europa la BCE non sembra intenzionata a rialzare i tassi di interesse nei prossimi incontri. Tuttavia gli economisti scommettono che la Banca centrale europea potrebbe decidere a sorpresa un aumento dello 0,5% già a luglio.

Ieri i mercati europei hanno chiuso un’ennesima seduta in rosso, con perdite tra il mezzo punto e il punto percentuale. La Borsa di Milano ha perduto l’1,4%. L’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha terminato a 23.902 punti.

Occorre fare molta attenzione a quello che potrebbe fare la Borsa di Milano nelle prossime sedute. Ieri i prezzi hanno segnato l’ultimo valore sul minimo della giornata appoggiandosi a un supporto importante di brevissimo periodo. Oggi se dell’indice maggiore di Piazza Affari dovesse scendere sotto 23.900 punti, potrebbe calare rapidamente fino in area 23.600 punti.

Ieri il Ftse Mib in apertura ha fatto segnare un prezzo massimo a 24.300 punti, prima di iniziare la discesa. Oggi il superamento del massimo della seduta di ieri potrebbe spingere i prezzi in area 24.400/24.500 punti. In questa ipotesi chiuderebbero sopra la trendline che spinge al ribasso l’indice dalla seduta del 29 marzo.

Questo scenario potrebbe aprire la strada ad una seduta positiva nella giornata di venerdì. I prezzi potrebbero spingersi fino a 24.805 punti e chiudere il gap che è stato aperto nella seduta del 22 aprile.

