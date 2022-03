Facilissimi e sfiziosi, questi toast dolci e salati sono l’ideale per la colazione o il brunch casalingo del weekend

Tra i momenti migliori del weekend, trovano senza dubbio spazio i pasti: dalla pizza del venerdì sera, al godereccio pranzo della domenica, merende incluse.

Se infatti durante la settimana è difficile coniugare gli impegni con un’adeguata celebrazione del cibo, il fine settimana ci dà molto più margine d’azione.

C’è il tempo per preparare torte, lasagne e biscotti, per la famiglia ma anche per gli amici con cui ritrovarsi per stare in compagnia.

Ecco perché oggi proporremo uno stuzzichino velocissimo, ma davvero azzeccato per sentire ancora meglio lo spirito del weekend.

Facilissimi e sfiziosi, questi toast dolci e salati rallegrano la tavola e sono perfetti, tanto per la colazione quanto per un brunch improvvisato.

Inutile dire che l’avocado toast è stato protagonista indiscusso per molto tempo, ma in questi ultimi tempi sembra lasciare la scena al ricotta toast.

Grazie al processo di lavorazione che subisce, la ricotta si presenta come un formaggio ricco di proteine, ma povero di grassi.

Un po’ come accade con il formaggio Philadelphia, poi, il gusto leggero e delicato favorisce una perfetta combinazione con ingredienti dolci o salati: scopriamo alcuni esempi.

La prima proposta

Apriamo le danze con i ricotta toast nella loro ampia gamma di versioni fruttate e zuccherine, che spaziano tra sapori molto differenti.

Naturalmente, il segreto per renderli tutti degli stuzzichini vincenti si nasconde nella tostatura del pane, la cui croccantezza sposerà deliziosamente la morbida ricotta.

Rispetto alle guarnizioni, largo alla fantasia: ottima l’accoppiata tra mandorle e fragole a dadini, precedentemente condite con zucchero e limone.

Ugualmente invitante anche il ricotta toast con fettine di banana e sciroppo d’acero o salsa al caramello, spolverate con una nuvola di cannella.

La ricetta con frutti di bosco è sicuramente un evergreen: perfetta da gustare tutto l’anno, diventa più golosa con l’aggiunta di un cucchiaino di miele.

Miele che ritroviamo anche nell’ultima variante dolce che proponiamo, ovvero quella con noci e pere, preferibilmente non sbucciate per arricchire la consistenza del toast.

Anche nelle versioni salate, i ricotta toast promettono scintille, a partire da quella con salame piccante, speck o bresaola, raffinata con un filo d’olio.

Un altro grande classico è l’accoppiata con il salmone e le erbe aromatiche quali erba cipollina o aneto, rinvigorite da un goccio di limone.

A chiudere questa entusiasmante carrellata, troviamo il ricotta toast con verdure marinate, a piacere tra pomodori, melanzane e cetrioli.

Dopo averle tagliate a strisce sottili, lasciamole marinare per circa un’ora con olio, limone, sale, pepe, origano e aglio: verremo travolti da un’esplosione di gusto.