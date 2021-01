Se il tempo che abbiamo a disposizione è poco e ci ritroviamo a dover preparare un dessert o una colazione gustosa, questa ricetta fa al caso nostro. Questi morbidi muffin si preparano in soli 30 minuti accompagnati da una deliziosa crema: stiamo parlando dei muffin ai kiwi e nocciole accompagnati da una crema inglese. Per rispettare i tempi, si consiglia di preparare per primi i muffin e, mentre sono in cottura, dedicarsi alla realizzazione della crema inglese.

Ingredienti per realizzare i muffin

250 gr. di farina 00;

1 bustina di lievito vanigliato;

80 gr. di zucchero;

2 uova medie;

180 gr. di latte parzialmente scremato;

70 gr. di olio di semi;

3 kiwi;

50 gr. di nocciole;

zucchero a velo q.b.

Ingredienti per realizzare la crema inglese

4 tuorli d’uovo;

120 gr. di zucchero;

500 ml. di latte intero;

mezza bacca di vaniglia.

Procedimento

Iniziare facendo scaldare il forno a 180 gradi ventilato. Nel frattempo, setacciare la farina, il lievito per dolci ed aggiungere lo zucchero in una scodella. In una ciotola a parte, mettere le uova, il latte e l’olio di semi. Mescolare bene con una frusta finché saranno ben incorporati. A questo punto, aggiungere al composto liquido quello fatto di farina, lievito e zucchero poco alla volta per non far formare i grumi. Il composto è pronto quando sarà perfettamente liscio ed omogeneo. A questo punto, tagliare i kiwi a pezzetti, tritare grossolanamente le nocciole ed aggiungere entrambe alla crema ottenuta. Mettere il composto nello stampo per muffin ed infornarli per circa 20 minuti. Sfornarli e servirli quando saranno tiepidi con dello zucchero a velo per decorare.

Preparare la crema inglese da accompagnamento

Mentre i muffin sono in cottura, mettere il latte in un pentolino. Incidere la bacca di vaniglia ed aggiungere i semi al latte. È importante spegnerlo prima che inizi a bollire. Tenerlo coperto per non farlo raffreddare del tutto. A questo punto, in un altro pentolino, mettere i tuorli e montarli con lo zucchero. Versare lentamente il latte mentre si lavora in composto con una frusta. Mettere il pentolino sul fuoco e mescolare finché la crema si sarà addensata. La fiamma dovrà essere bassa per tutta la durata della realizzazione della crema. Abbiamo visto come questi morbidi muffin si preparano in soli 30 minuti accompagnati da una deliziosa crema: servirli tiepidi con la crema inglese d’accompagnamento per un abbinamento da leccarsi i baffi.

